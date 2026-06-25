Nữ cổ động viên World Cup bị nhầm là AI vì 'quá xinh đẹp'

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Đăng loạt hình check-in trên khán đài cổ vũ trong trận đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ, Naiel Aguilera - nữ cổ động viên của đội tuyển Paraguay - bất ngờ gây sốt. Clip trên kênh TikTok của cô nàng thu hút 1 triệu lượt xem. Ở phần bình luận, nhiều khán giả đặt nghi vấn cô là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI) bởi gương mặt và vóc dáng đẹp như ảnh ảo. "Người thật hay AI đây?", "Cô ấy quá đẹp, đẹp đến mức tôi nghĩ không có thật", "Chắc lại là AI thôi, dạo này phổ biến quá làm tôi không phân biệt nổi thật giả nữa", dân mạng từ nhiều quốc gia để lại nhận xét.
Sau khi hình ảnh của mình viral, Aguilera đã lên tiếng giải thích rằng cô là người thật. Tài khoản Instagram của người đẹp Paraguay cũng nhanh chóng được tìm ra và lượng người theo dõi tăng chóng mặt. Cô nàng có tên đầy đủ là Daniela Naiel Aguilera Fischer, sinh năm 2006 và hiện là sinh viên ngành Tâm lý học. Có mặt cổ vũ đội bóng quê hương, Naiel Aguilera gây sốt với trang phục năng động, khoe khéo vóc dáng chuẩn.
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Aguilera được nhiều dân mạng đặt biệt danh "La Musa del Mundial" (Nàng thơ World Cup) hay "Novia del Mundial" (Bạn gái World Cup). Xuất hiện trên chương trình ArribaPy của đài SNT, cô nàng 20 tuổi nói rằng rất bất ngờ khi được nhiều người quan tâm đến vậy. "Chỉ sau một đêm, tôi bắt đầu nhận được tin nhắn từ khắp mọi nơi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra", Aguilera chia sẻ với giới truyền thông, cho biết điện thoại của mình rung liên tục khi nhận được tin nhắn của người hâm mộ khắp nơi trên thế giới.
Nhưng điều khiến Aguilera kinh ngạc hơn cả là việc bị nhầm là AI. "Rất nhiều người nói tôi là AI vì ngoại hình quá hoàn hảo. Vì vậy tôi đã quay một clip, nháy mắt, hất tóc rồi nói 'Tôi là người thật' để chứng minh", cô chia sẻ.
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Bên cạnh việc học tại trường, Aguilera còn là influencer, người mẫu ảnh và tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp từ thời tuổi teen. Cô từng đăng quang Miss Teen Paraguay 2022, sau đó đại diện quốc gia tham dự Miss TeeMundial. Qua các cuộc phỏng vấn, cô tiết lộ từng có thời gian sinh sống tại Đức và có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ như tiếng Tây Ban Nha, Guarani, tiếng Anh và Đức.
Nói thêm về cơ duyên nổi tiếng với một bức ảnh, Aguilera khẳng định bản thân chỉ là một cổ động viên bình thường đến cổ vũ đội tuyển Albirroja, chưa từng nghĩ sẽ trở thành tâm điểm của World Cup. "Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến giờ tôi vẫn thấy rất khó tin", cô chia sẻ.
Khi lượng người theo dõi tăng lên, Aguilera cho biết được nhiều nhãn hàng mời gọi hợp tác. Người đẹp sinh năm 2006 bày tỏ hy vọng sẽ tận dụng sức ảnh hưởng của mình theo hướng tích cực, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Paraguay đến với nhiều người hơn trên thế giới.
Kể từ khi ra đời vào khoảng năm 1873, chủ nghĩa nữ quyền đã góp phần định hình hệ thống luật pháp, văn hóa và xã hội trên toàn thế giới. Cuốn sách Nữ quyền - Khái lược những tư tưởng lớn mang đến cái nhìn tổng quan sinh động về một trong những phong trào xã hội quan trọng và có ảnh hưởng, nhưng cũng gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử nhân loại.