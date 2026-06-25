Nữ cổ động viên World Cup bị nhầm là AI vì 'quá xinh đẹp'

Đăng loạt hình check-in trên khán đài cổ vũ trong trận đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ, Naiel Aguilera - nữ cổ động viên của đội tuyển Paraguay - bất ngờ gây sốt. Clip trên kênh TikTok của cô nàng thu hút 1 triệu lượt xem. Ở phần bình luận, nhiều khán giả đặt nghi vấn cô là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI) bởi gương mặt và vóc dáng đẹp như ảnh ảo. "Người thật hay AI đây?", "Cô ấy quá đẹp, đẹp đến mức tôi nghĩ không có thật", "Chắc lại là AI thôi, dạo này phổ biến quá làm tôi không phân biệt nổi thật giả nữa", dân mạng từ nhiều quốc gia để lại nhận xét.