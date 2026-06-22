Danh tính cậu bé có cái nháy mắt 'náo loạn' World Cup

Chỉ xuất hiện ít giây trên sóng truyền hình, cậu bé làm nhiệm vụ cầm bóng trong trận Ghana đối đấu Panama hôm 18/6 bất ngờ gây bão mạng với cú nháy mắt đầy ấn tượng. Gương mặt điển trai, mái tóc bồng bềnh cùng biểu cảm đáng yêu của cậu bé "đốn tim" hàng triệu người xem. Trên các diễn đàn mạng lớn, thông tin về thiếu niên cầm bóng đẹp trai ở World Cup nhanh chóng được tìm kiếm. Đặc biệt ở Trung Quốc, cậu bé bất ngờ lên "hot search" Xiaohongshu (tương tự Instagram), được dự đoán sẽ là nam thần nổi tiếng trong tương lai.