Danh tính cậu bé có cái nháy mắt 'náo loạn' World Cup

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Chỉ xuất hiện ít giây trên sóng truyền hình, cậu bé làm nhiệm vụ cầm bóng trong trận Ghana đối đấu Panama hôm 18/6 bất ngờ gây bão mạng với cú nháy mắt đầy ấn tượng. Gương mặt điển trai, mái tóc bồng bềnh cùng biểu cảm đáng yêu của cậu bé "đốn tim" hàng triệu người xem. Trên các diễn đàn mạng lớn, thông tin về thiếu niên cầm bóng đẹp trai ở World Cup nhanh chóng được tìm kiếm. Đặc biệt ở Trung Quốc, cậu bé bất ngờ lên "hot search" Xiaohongshu (tương tự Instagram), được dự đoán sẽ là nam thần nổi tiếng trong tương lai.
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Thông tin về cậu bé cầm bóng cũng nhanh chóng được tìm thấy. Nhân vật chính là Cristiano Morais (13 tuổi, đến từ Winnipeg, Canada), một trong những thiếu niên may mắn được FIFA lựa chọn cho vai trò mang bóng thi đấu ra sân. Ảnh: Kia Canada/Facebook.
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Morais được giới thiệu là một cầu thủ xuất sắc từ Học Viện bóng đá AK Soccer Academy Winnipeg (Canada). Để giành được cơ hội trở thành người mang bóng ra sân tại World Cup, thiếu niên 13 tuổi cũng phải vượt qua nhiều gương mặt trẻ tài năng khắp đất nước. Ảnh: Pioneers Futsal Club.
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"Buổi tuyển chọn có 150 em nhỏ ở Edmonton tham gia và chỉ có 5 suất. Bốn cầu thủ của chúng tôi đến từ Manitoba đã được chọn, điều này cho thấy trình độ cạnh tranh ở đây rất cao", Anderson Pereira, huấn luyện viên futsal của Pioneers FC, chia sẻ. Ảnh: City News.
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Khi nhận được tin vui, Morais vỡ òa hạnh phúc khi biết mình có cơ hội góp mặt ở World Cup 2026 trong vai trò đặc biệt. "Ôi trời, không thể diễn tả được. Cháu không thể tin được điều này lại xảy ra. Cháu sắp trở thành người mang bóng ở World Cup rồi". Ảnh: Pioneers Futsal Club.
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Tháng 5/2026, Morais đã giành được cơ hội thử việc với SC Heerenveen - CLB nổi tiếng Hà Lan. Màn trình diễn của trong sự kiện Morais tuyển chọn tài năng đã thể hiện kỹ thuật, sự điềm tĩnh và tiềm năng ở cấp độ tiếp theo. Ảnh: cristianomorais777/Instagram.
"Hiện tại, cháu đang thi đấu cho đội tuyển futsal quốc gia Canada, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Cháu muốn tiếp tục phát triển và tiến bộ hơn nữa, vì vậy hy vọng một ngày nào đó cháu sẽ được thi đấu ở cấp độ cao hơn", cậu bé chia sẻ với tờ City News. Ảnh: cristianomorais777/Instagram.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.