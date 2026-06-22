Cụ bà bán rau bị chủ cửa hàng hải sản xịt nước thẳng mặt
Cảnh tượng chủ cửa hàng hải sản ở phường Xuân Hòa (Phú Thọ) dùng vòi cao áp xịt nước vào người cụ bà bán rau trên vỉa hè sáng 22/6 khiến nhiều người bức xúc.
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Cảnh tượng chủ cửa hàng hải sản ở phường Xuân Hòa (Phú Thọ) dùng vòi cao áp xịt nước vào người cụ bà bán rau trên vỉa hè sáng 22/6 khiến nhiều người bức xúc.
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