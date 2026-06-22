Bức ảnh Messi đi cắt tóc gây bão mạng

Khi bức ảnh Messi đi cắt tóc trước trận đấu với Áo lan truyền, sự chú ý của người hâm mộ đổ dồn vào De Paul - "siêu cận vệ" thân thiết của ngôi sao 38 tuổi.

Một ngày trước trận đối đầu giữa Argentina và Áo trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng J tại World Cup 2026, bức ảnh Lionel Messi đi cắt tóc bất ngờ lan truyền, làm bùng nổ mạng xã hội.

Trên Facebook, Instagram và X, bức ảnh được chia sẻ thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận sôi nổi. Trên trang Instagram có hơn 5 triệu người theo dõi, TNT Sports đăng lại bức ảnh với tiêu đề: "Lionel Messi và Rodrigo de Paul đang cắt tóc chuẩn bị cho trận đấu của Argentina với Áo vào ngày mai".

Hình ảnh De Paul "hộ tống" Messi đi cắt tóc gây bão mạng. Ảnh: X.

"Không thể chờ đợi thêm để chứng kiến 'goat' ghi bàn thắng trong kiểu tóc mới, sẽ tuyệt vời hơn nếu anh ghi thêm một cú hat-trick nữa", "Kiểu tóc mới, cú địa chấn mới", "Anh ấy trông thật bảnh bao" - dân mạng bình luận.

Bên cạnh phản ứng thích thú khi thấy tiền đạo số 10 cắt tóc trước trận đấu, sự chú ý của người hâm mộ còn đổ dồn vào sự xuất hiện của tiền vệ Rodrigo De Paul bên cạnh Messi.

De Paul nổi tiếng là người đồng đội thân thiết, dành sự ngưỡng mộ tuyệt đối cho Messi tại tuyển Argentina. Tiền vệ 32 tuổi gây chú ý khi luôn xuất hiện cận kề bên cạnh Messi trong mọi trận đấu, ở hậu trường sân cỏ.

Việc De Paul "hộ tống" Messi đi cắt tóc khiến fan bật cười thích thú. Dưới các bài đăng, dân mạng hài hước bình luận về mối quan hệ thân thiết của bộ đôi tuyển Argentina. Nhiều người bất ngờ khi không chỉ trên sân đấu hay sân tập, De Paul còn cận kề đàn anh cả lúc đi cắt tóc.

"De Paul đổi đội bóng sang Mỹ để được chơi với Messi, giờ anh ấy kè kè thần tượng của mình cả lúc đi cắt tóc", "Antonela (vợ của Messi) cũng phải ghen với De Paul mất thôi", "Không hổ danh 'cận vệ' thân tín nhất của đội trưởng Messi", fan hài hước bày tỏ.

De Paul có tình bạn thân thiết với Messi. Ảnh: rodridepaul/Instagram.

Mối quan hệ của De Paul và Messi từ lâu đã vượt khỏi tình đồng đội thông thường, trở thành những người anh em thân thiết. Trên sân cỏ, De Paul luôn xuất hiện, lao vào đối thủ mỗi khi thấy Messi bị phạm lỗi hoặc khiêu khích. Truyền thông cũng gọi De Paul là "siêu cận vệ" của Messi.

Trong trận đối đầu của Argentina trước Algeria, Lionel Messi gây sốc khi hoàn tất cú hat-trick trong chiến thắng 3-0 và làm nên cột mốc lịch sử. Sau 6 kỳ World Cup, siêu sao người Argentina có 16 bàn thắng, san bằng thành tích của huyền thoại Đức Miroslav Klose.

Sau khi ghi bàn thắng đầu tiên, Messi đã bật khóc, phải lấy áo lau nước mắt. Sau trận đấu, anh chia sẻ lý do rơi nước mắt là vì chuyện gia đình. Truyền thông Argentina sau đó đưa tin cha của Messi đang phải điều trị bệnh - đó được cho là lý do khiến anh khóc trên sân cỏ.

Những người hâm mộ toàn cầu đang mong chờ màn thể hiện ngoạn mục của ngôi sao số 10 tại những trận đấu tiếp theo của FIFA World Cup.