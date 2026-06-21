Lương Xuân Trường cưới vợ giám đốc

Sau 5 năm kể từ lễ đính hôn, tiền vệ Lương Xuân Trường và bà xã Nhuệ Giang chính thức về chung nhà bằng lễ cưới đầy ấm áp.

Lương Xuân Trường cưới vợ sau 5 năm đính hôn Hôn lễ của tiền vệ Lương Xuân Trường và bà xã Nhuệ Giang được tổ chức vào tối 21/6 với sự tham gia của người thân, bạn bè và đồng đội thân thiết.

Tối 21/6, Nguyễn Huyền Trang, bà xã cầu thủ Phạm Đức Huy, đăng bức ảnh cùng tham dự đám cưới của tiền vệ Lương Xuân Trường.

"Team 1993-1995, thế mà lại hay. Mừng hạnh phúc đôi bạn nhé!", nữ MC viết, vui vẻ nhắc đến sự trùng hợp khi Xuân Trường và Đức Huy đều sinh năm 1995 và cưới vợ sinh năm 1993.

Trong bức ảnh chụp chung, Lương Xuân Trường và vợ, Ngô Mai Nhuệ Giang, cùng con gái nở nụ cười hạnh phúc. Nhuệ Giang diện chiếc váy cưới cúp ngực, màu trắng ngọc trai được thiết kế trang nhã. Con gái nhỏ của cặp đôi cũng mặc chiếc váy trắng bồng bềnh đồng điệu với mẹ.

Tham dự hôn lễ của Xuân Trường có nhiều bạn bè thân thiết trong hội cầu thủ như vợ chồng Bùi Tiến Dũng, vợ chồng Quế Ngọc Hải. Trên trang cá nhân, Dương Thùy Phương, vợ Quế Ngọc Hải, đăng loạt ảnh check-in vui vẻ cùng cô dâu, chú rể.

Trước đó, vào tháng 4/2021, cặp đôi đã làm lễ ăn hỏi. Đám cưới được tổ chức sau 5 năm kể từ lễ ăn hỏi, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Vợ chồng Đức Huy tham dự lễ cưới của Lương Xuân Trường và Nhuệ Giang. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.

Nhuệ Giang là một trong những nàng WAG có đời tư kín tiếng nhất nhì trong làng bóng đá. Cô để trang cá nhân ở chế độ riêng tư, phần lớn hình ảnh trên mạng đều do chồng hoặc bạn bè chia sẻ.

Bà xã của Xuân Trường cũng nhận nhiều sự quan tâm khi có gia thế "khủng". Cô tốt nghiệp Đại học RMIT - ngôi trường có học phí đắt đỏ nổi tiếng ở Việt Nam. Cô từng công tác tại Đại học quốc tế British University Vietnam, sau đó giữ vị trí giám đốc cơ sở Hà Nội trong hệ thống trung tâm phục hồi chấn thương thể thao mà Xuân Trường đồng sáng lập.

Không chỉ hỗ trợ, cô trực tiếp tham gia quản lý nhân sự, vận hành và phát triển hệ thống, đóng vai trò quan trọng trong định hướng kinh doanh của nam cầu thủ sau sân cỏ.

Vợ chồng Quế Ngọc Hải check-in tại đám cưới Xuân Trường. Ảnh: Dương Thùy Phương/Facebook.

Lương Xuân Trường trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai và hiện tại khoác áo Trường Tươi Đồng Nai. Anh là một trong những cầu thủ nổi tiếng khi cùng U23 Việt Nam làm nên lịch sử tại giải U23 châu Á năm 2018.

Xuân Trường và Nhuệ Giang bắt đầu tìm hiểu và duy trì mối quan hệ tình cảm từ 2015. Thời điểm đó, Xuân Trường đang trong quá trình phát triển sự nghiệp, chưa trở thành ngôi sao nổi bật của bóng đá Việt Nam.

Năm 2022, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng, tên thân mật là Little Daisy. Trên Instagram cá nhân, tiền vệ sinh năm 1995 chia sẻ nhiều hình ảnh ấm áp khi chăm sóc con gái, nhưng phần lớn đều che mặt bé.