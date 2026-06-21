Văn Thanh xúc động nhận nhẫn cưới từ con gái riêng của vợ
Con riêng của Bích Hạnh đảm nhận vai trò đặc biệt trong hôn lễ tối 20/6 khi trực tiếp mang nhẫn lên sân khấu. Khoảnh khắc này khiến Văn Thanh nghẹn ngào.
Hôn lễ của tiền vệ Lương Xuân Trường và bà xã Nhuệ Giang được tổ chức vào tối 21/6 với sự tham gia của người thân, bạn bè và đồng đội thân thiết.
Con riêng của Bích Hạnh đảm nhận vai trò đặc biệt trong hôn lễ tối 20/6 khi trực tiếp mang nhẫn lên sân khấu. Khoảnh khắc này khiến Văn Thanh nghẹn ngào.
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