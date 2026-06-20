Văn Thanh khóc trong đám cưới lần 3

Khi gửi lời cảm ơn 2 bên gia đình trong lễ cưới, Văn Thanh xúc động nhắc tới người cha đã khuất. Anh hứa cùng vợ Bích Hạnh yêu thương, trân trọng và chung thủy với nhau.

Văn Thanh bật khóc trong đám cưới lần thứ 3, được tổ chức tại Hà Nội. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 20/6, cầu thủ Vũ Văn Thanh và hot girl Trần Bích Hạnh tổ chức đám cưới lần thứ 3 tại Hà Nội, sau các buổi tiệc ở quê nhà của cô dâu và chú rể.

Theo hình ảnh được MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) - vợ cầu thủ Đức Huy - chia sẻ, Văn Thanh không giấu được niềm xúc động khi đứng trên sân khấu và gửi lời cảm ơn mọi người tới chung vui.

Trong lời tri ân bố mẹ hai bên sau đó, hậu vệ sinh năm 1996 rưng rưng khi nhắc về người cha đã khuất. Anh hứa cùng vợ yêu thương, trân trọng và chung thủy với nhau.

Khi hướng ánh nhìn trìu mến sang cô dâu Bích Hạnh, Văn Thanh không kìm được nước mắt. Anh nghẹn lời và được mọi người ở hôn trường vỗ tay động viên. “Cảm ơn em đã chọn anh, để anh biết rằng cuộc sống vợ chồng không chỉ có những tiếng cười”, cầu thủ 30 tuổi nhắn nhủ nửa kia.

Trước đám cưới lần thứ 3 một ngày, cặp vợ chồng gọi vui đây là “trận chung kết” và mời mọi người đến chung vui. Hai người cũng đăng tải thêm một bộ hình cưới được chụp ở sân vận động với trái bóng.

Vợ chồng cầu thủ Duy Mạnh và con gái tới chúc mừng đám cưới của Văn Thanh hôm 20/6. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Anh/Facebook.

Ngày 14/4, Văn Thanh khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ đã cầu hôn thành công bạn gái Bích Hạnh. Buổi tiệc nhỏ được tổ chức vào trước đó, nhưng anh đợi tới sinh nhật 30 tuổi mới công bố tin vui. Cặp đôi làm lễ dạm ngõ vào tháng 2.

Hôm 12/5, lễ vu quy của Văn Thanh và Bích Hạnh được tổ chức tại nhà gái ở Ninh Bình. Sau đó, ngày 15/5, rạp đám cưới nhà trai ở Hải Phòng được dựng trên một sân bóng nằm cách nhà Văn Thanh khoảng 100 m. Đây cũng là nơi anh từng gắn bó trong những ngày đầu chơi bóng.

Đám cưới của Văn Thanh có sự góp mặt của nhiều cầu thủ và nàng WAG nổi tiếng như vợ chồng Nguyễn Quang Hải - Chu Thanh Huyền, Nguyễn Huyền Trang, Đỗ Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu. Ngày 16/5, chú rể cùng gia đình di chuyển từ Hải Phòng đến Ninh Bình để làm lễ rước dâu.

Buổi tiệc hôm 20/6 được tổ chức dành cho bạn bè, đồng đội và khách mời tại Hà Nội.

Hiện Văn Thanh thi đấu cho Công An Hà Nội FC, trong khi Bích Hạnh được biết đến là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp và thường được cộng đồng mạng gọi với biệt danh "hot girl phòng gym". Kể từ khi công khai, cặp cầu thủ - WAG nhanh chóng gây bão với “chuyện tình chị ơi anh yêu em” lãng mạn và luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.