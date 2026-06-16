Mạc Hồng Quân kỷ niệm 10 năm cưới vợ người mẫu

Sau một thập kỷ bên nhau, Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân có 2 con trai. Cặp vợ chồng thường đi du lịch, nghỉ dưỡng khi có thời gian.

Ngày 16/6, Mạc Hồng Quân đăng tải bài viết kỷ niệm 10 năm cưới vợ Kỳ Hân. Cầu thủ 34 tuổi chia sẻ dòng trạng thái kèm ảnh cưới của hai người: "10 năm… vui có buồn cũng không thiếu. Nhưng luôn luôn cùng nhau. Happy anniversary vợ yêu”.

Bên dưới, nhiều đồng nghiệp và người quen bình luận chúc mừng Mạc Hồng Quân. Anh cũng gửi lời cảm ơn mọi người.

Mạc Hồng Quân kỷ niệm một thập kỷ đồng hành cùng vợ. Ảnh: Mạc Quân/Facebook.

Cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân và cựu người mẫu Kỳ Hân kết hôn năm 2016. Sau 10 năm hôn nhân, hai người đón 2 con trai lần lượt vào 2016 và 2020. Vào tháng 10/2021, cặp đôi tổ chức lễ báo hỉ ở Cộng hòa Czech.

Sinh năm 1992, Mạc Hồng Quân trưởng thành từ bóng đá Cộng hòa Séc và có 14 năm thi đấu thăng trầm ở Việt Nam. Thất bại của Becamex TP.HCM, đội bóng chủ quản của Mạc Hồng Quân, trong cuộc đua trụ hạng ở V.League 2025/26 đồng nghĩa anh có thể phải bắt đầu lại từ Hạng Nhất mùa tới.

Kém chồng 3 tuổi, Kỳ Hân từng chiến thắng cuộc thi Người mẫu trẻ châu Á trong khuôn khổ Liên hoan người mẫu châu Á tại Hàn Quốc. Sau khi kết hôn và sinh con, cô gần như rút khỏi lĩnh vực giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh.

Vợ chồng Mạc Hồng Quân thường đi du lịch, nghỉ dưỡng trong nước hoặc nước ngoài khi có thời gian. Cả hai cũng yêu thích thể thao, đặc biệt là pickleball.

Vợ chồng Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân thường cùng nhau đi du lịch, có chung sở thích đánh pickleball. Ảnh: Han Ky Nguyen/Facebook.