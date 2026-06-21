Vợ Văn Thanh công khai con riêng trong đám cưới

Bích Hạnh, vợ cầu thủ Văn Thanh, chia sẻ nỗi sợ sau khi lần đầu công khai con gái riêng trong lễ cưới ngày 20/6.

Văn Thanh xúc động nhận nhẫn cưới từ con gái riêng của vợ Con riêng của Bích Hạnh đảm nhận vai trò đặc biệt trong hôn lễ tối 20/6 khi trực tiếp mang nhẫn lên sân khấu. Khoảnh khắc này khiến Văn Thanh nghẹn ngào.

Trên trang cá nhân, Bích Hạnh chia sẻ đoạn video ghi lại những khoảnh khắc trong đám cưới cùng cầu thủ Vũ Văn Thanh ngày 20/6. Tâm điểm của đoạn clip là sự xuất hiện của con gái cô, biệt danh là Bông, trên sân khấu với vai trò trao nhẫn cưới. Sự xuất hiện của cô bé khiến nhiều khách mời bất ngờ và xúc động.

Sau khi nhận chiếc nhẫn từ tay con gái riêng của vợ, Văn Thanh không giấu được cảm xúc. Nam cầu thủ cúi người ôm cô bé thật chặt trong tiếng vỗ tay chúc mừng của gia đình, bạn bè và các khách mời có mặt tại buổi lễ.

Trong phần phát biểu, tuyển thủ Việt Nam dành những lời chân thành cho cô dâu và con gái riêng của vợ. Anh cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc khi được hai mẹ con yêu thương, tin tưởng và đón nhận như một thành viên trong gia đình. Trước đông đảo quan khách, Văn Thanh gửi lời hứa sẽ luôn đồng hành, che chở và yêu thương cả hai trong chặng đường phía trước.

"Ba hứa sẽ luôn bảo vệ và yêu thương hai mẹ con. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc", nam cầu thủ nhắn nhủ với cô bé trên sân khấu.

Gửi đến người bạn đời, Văn Thanh bày tỏ sự biết ơn vì Bích Hạnh đã lựa chọn đồng hành cùng anh. Cầu thủ sinh năm 1996 thừa nhận cuộc sống hôn nhân sẽ có những thử thách và áp lực riêng. Tuy nhiên, anh tin rằng cả hai sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn bằng sự thấu hiểu và sẻ chia.

"Anh sẽ luôn nắm tay em để cùng đi hết chặng đường phía trước", Văn Thanh nói trong lễ cưới.

Theo chia sẻ của Bích Hạnh, đây là lần đầu tiên cô quyết định để con xuất hiện công khai và trên các nền tảng mạng xã hội.

Văn Thanh nói lời cảm ơn và hứa chăm sóc hai mẹ con. Ảnh: _hanhbichtran_/TikTok.

Trong bài đăng dài, Bích Hạnh cho biết từng rất lo lắng trước ngày cưới. Cô mất ăn mất ngủ vì sợ con gái chịu áp lực từ dư luận, lo con phải đọc những bình luận tiêu cực hoặc những ý kiến không hay liên quan đến gia đình. Thậm chí, hình ảnh con gái xuất hiện trong lễ đường cũng khiến cô nhiều lần trăn trở.

Tuy nhiên, mọi nỗi lo dần được giải tỏa khi chứng kiến phản ứng của con trong ngày trọng đại. Bích Hạnh cho biết cô rất vui khi con gái đồng ý bước lên sân khấu. Cô cũng xúc động vì con cho phép mẹ chia sẻ hình ảnh của mình trên mạng xã hội.

Trong lời nhắn gửi con, Bích Hạnh bày tỏ niềm tự hào và tình yêu dành cho con. Cô cho rằng cuộc sống luôn có nhiều gam màu khác nhau. Niềm vui và nỗi buồn đều là một phần của hành trình trưởng thành. Cô mong con hiểu rằng gia đình luôn là nơi yêu thương và che chở.

Bích Hạnh cũng tiết lộ tiết mục 3D Mapping trong hôn lễ được thiết kế như một món quà đặc biệt dành cho con gái. Cô gọi con là “nàng công chúa đáng yêu nhất trong lòng ba mẹ”. Cô khẳng định tình yêu của gia đình dành cho con luôn trọn vẹn.

Ngày 20/6, cầu thủ Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh tổ chức đám cưới lần thứ 3 tại Hà Nội. Hai lần cưới trước đó diễn ra tại quê nhà cô dâu và chú rể.

Văn Thanh bật khóc trong lễ cưới lần 3 tại Hà Nội ngày 20/6. Ảnh cắt từ clip.

Theo hình ảnh được MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) - vợ cầu thủ Đức Huy - chia sẻ, chú rể Văn Thanh bật khóc trên sân khấu. Anh rưng rưng khi nhớ lại người cha đã khuất và hứa sẽ yêu thương, xây dựng tổ ấm mới.

Ngày 14/4, Vũ Văn Thanh xác nhận đã cầu hôn thành công bạn gái Trần Bích Hạnh sau thời gian gắn bó. Dù buổi cầu hôn diễn ra trước đó, hậu vệ sinh năm 1996 lựa chọn đúng dịp sinh nhật tuổi 30 để chia sẻ tin vui với người hâm mộ. Trước khi công khai chuyện kết hôn, cặp đôi đã hoàn tất lễ dạm ngõ vào tháng 2.

Hành trình về chung một nhà của Văn Thanh và Bích Hạnh diễn ra qua nhiều nghi thức truyền thống. Ngày 12/5, lễ vu quy được tổ chức tại nhà gái ở Ninh Bình. Ba ngày sau, gia đình chú rể dựng rạp cưới trên một sân bóng tại Hải Phòng, cách nhà Văn Thanh khoảng 100 m. Đây là địa điểm gắn với tuổi thơ và những ngày đầu theo đuổi sự nghiệp bóng đá của anh. Ngày 16/5, chú rể cùng người thân sang Ninh Bình thực hiện lễ rước dâu.

Chuỗi sự kiện cưới của cặp đôi quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Công Phượng cùng nhiều cầu thủ và nàng WAG đình đám đã đến chung vui. Đến ngày 20/6, Văn Thanh và Bích Hạnh tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội dành cho bạn bè, đồng đội và đối tác thân thiết.

Hiện Văn Thanh khoác áo CLB Công an Hà Nội và là gương mặt quen thuộc của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Trần Bích Hạnh hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp. Cô sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và được nhiều người biết đến với biệt danh "hot girl phòng gym". Kể từ khi công khai tình cảm, chuyện tình của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm nhờ hình ảnh đồng hành bền bỉ và những khoảnh khắc ngọt ngào trong cuộc sống.