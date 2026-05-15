Văn Thanh dựng rạp cưới vợ trên sân bóng ở Hải Phòng

Trước ngày tổ chức lễ cưới tại quê nhà Hải Phòng, hậu vệ Vũ Văn Thanh gây chú ý khi chọn dựng rạp ngay trên sân bóng gắn liền với những ngày đầu theo đuổi đam mê sân cỏ.

Những ngày qua, không khí tại khu vực quê nhà của Vũ Văn Thanh ở Hải Phòng trở nên nhộn nhịp khi gia đình tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của nam cầu thủ với cô dâu Trần Bích Hạnh sẽ diễn ra vào ngày 16/5.

Rạp cưới được dựng trên một sân bóng rộng nằm gần nhà riêng của Văn Thanh. Từ xa, khu vực này nổi bật với hệ thống đèn trang trí sáng rực cùng tông trắng chủ đạo.

Địa điểm này mang ý nghĩa khá đặc biệt bởi đây cũng là nơi Văn Thanh từng gắn bó trong những ngày đầu chơi bóng. Trước khi trở thành tuyển thủ quốc gia, nam cầu thủ từng nhiều năm tập luyện, đá bóng cùng bạn bè trên chính khoảng sân này.

Rạp cưới của cầu thủ Văn Thanh tại quê nhà đang dần hoàn thiện.

Không gian tiệc cưới được dựng theo phong cách hiện đại với nhà bạt lớn, sân khấu và khu vực đãi tiệc riêng biệt. Những ngày cận lễ, đội ngũ thi công liên tục hoàn thiện hệ thống ánh sáng, âm thanh và trang trí để kịp tiến độ.

Trước đó, lễ vu quy của Trần Bích Hạnh tại Ninh Bình cũng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Sau lễ rước dâu về Hải Phòng ngày 16/5, cặp đôi dự kiến có quãng nghỉ ngắn do Văn Thanh vẫn đang thi đấu V.League.

Theo tìm hiểu, một buổi tiệc khác dành cho bạn bè, đồng đội và khách mời trong giới giải trí sẽ được tổ chức sau đó tại Hà Nội vào tháng 6.

Hôm 14/4, đúng dịp sinh nhật tuổi 29 của nam hậu vệ, Văn Thanh cũng chia sẻ loạt ảnh cầu hôn bạn gái bên bờ biển. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ những người thân cận, màn cầu hôn đã được thực hiện trước thời điểm đăng tải.

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi thường xuyên đăng tải những hình ảnh đi du lịch, hẹn hò và xuất hiện cùng nhau trong nhiều hoạt động cá nhân. Bích Hạnh là người ở bên động viên, chăm sóc nam cầu thủ khi anh gặp chấn thương, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu.

Hiện Văn Thanh thi đấu cho Công An Hà Nội FC, trong khi Bích Hạnh được biết đến là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp và thường được cộng đồng mạng gọi với biệt danh "hot girl phòng gym".

Ngày 12/5, lễ vu quy của cầu thủ Văn Thanh và "chị đẹp" Trần Bích Hạnh diễn ra tại Ninh Bình.