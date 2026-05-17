Văn Thanh làm điều đặc biệt trong đám cưới với 'chị đẹp gymer'

Ngày 16/5, tiền vệ Vũ Văn Thanh cùng gia đình di chuyển từ Hải Phòng đến Ninh Bình để làm lễ rước dâu. Trong lễ ăn hỏi diễn ra tại quê nhà cô dâu, chú rể thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh khoanh tay trước ngực trên trang cá nhân. Tạo dáng này khiến nhiều người liên tưởng đến màn ăn mừng sau cú sút luân lưu lịch sử của anh tại giải U23 châu Á ở Thường Châu năm 2018.
Khác với vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng trên sân cỏ, Văn Thanh trong ngày trọng đại diện áo dài trắng cách tân thanh lịch, liên tục nở nụ cười rạng rỡ khi chuẩn bị đưa cô dâu về nhà chồng.
Cô dâu Trần Bích Hạnh xuất hiện nổi bật trong tà áo dài trắng tại lễ vu quy ở Ninh Bình. Người đẹp lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc uốn xoăn buông tự nhiên, giúp tôn lên gương mặt thanh tú, làn da sáng và vóc dáng cân đối. Sau nghi thức tại nhà gái, cặp đôi chụp ảnh kỷ niệm trước khi lên đường về Hải Phòng. Khoảnh khắc cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào khiến bạn bè, người thân thích thú.
Tại nhà trai ở Hải Phòng, khu vực tổ chức tiệc cưới đã được hoàn thiện từ sớm. Không gian cưới được dựng trên một sân bóng nằm cách nhà Văn Thanh khoảng 100 m. Rạp cưới gây chú ý với quy mô rộng, sử dụng nhiều hoa tươi trong trang trí. Phần trần được phủ vải trắng kết hợp cùng đèn chùm ánh vàng, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng.
Trong lễ cưới, Văn Thanh diện bộ suit xám ghi hiện đại kết hợp cà vạt tối màu, tạo vẻ ngoài lịch lãm. Bích Hạnh lựa chọn váy cưới cúp ngực với thiết kế tối giản, tôn bờ vai thanh mảnh cùng vóc dáng gợi cảm. Nhiều khoảnh khắc ghi lại cảnh chú rể nhẹ nhàng trao nhẫn và dành ánh nhìn đầy tình cảm cho cô dâu khiến quan khách không khỏi thích thú.
Đám cưới của Văn Thanh còn có sự góp mặt của nhiều cầu thủ và nàng WAGs nổi tiếng như vợ chồng Nguyễn Quang Hải - Chu Thanh Huyền, Nguyễn Huyền Trang, Đỗ Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu. Dù không thể trực tiếp tham dự, cầu thủ Phạm Đức Huy vẫn để lại bình luận chúc mừng dưới bài đăng ngày cưới của cô dâu Bích Hạnh.
Trên trang fanpage cá nhân, Văn Hậu gửi lời chúc tới đồng đội: "Hạnh phúc trăm năm bạn yêu nhé". Trước đó, hôm 12/5, lễ vu quy của Văn Thanh và Bích Hạnh đã được tổ chức tại Ninh Bình với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết hai bên.
Sau lễ rước dâu ngày 16/5, cặp đôi dự kiến sẽ có quãng nghỉ ngắn do Văn Thanh vẫn đang thi đấu tại V.League. Theo kế hoạch, cặp đôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm một buổi tiệc dành cho bạn bè, đồng đội và khách mời trong giới giải trí tại Hà Nội vào ngày 20/6 tới.
