Quang Hải lái Range Rover, Văn Thanh đi Porsche

  • Thứ bảy, 2/5/2026 08:30 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Dịp lễ 30/4-1/5, Quang Hải tình tứ bên bà xã trên xe sang, trong khi Văn Thanh cầm lái Porsche đồng hành cùng hôn thê về quê sau lễ dạm ngõ.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, cầu thủ Nguyễn Quang Hải và Vũ Văn Thanh gây chú ý khi cùng xuất hiện bên nửa kia trên những mẫu xe sang đắt đỏ. Ngày 30/4, Chu Thanh Huyền, vợ Quang Hải, khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đăng tải video được chồng đón trên chiếc Range Rover Sport sang trọng và "khóa môi" tại sân bay. Ảnh: Chu Thanh Huyền/Facebook.

Theo chia sẻ từ Thanh Huyền, đây là mẫu xe được tiền vệ sinh năm 1997 mua tặng vợ từ năm ngoái. Giá lăn bánh của chiếc xe tại Việt Nam khoảng 8-10 tỷ đồng. Ảnh: chuthanhhuyen.official/TikTok.

Hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem trên TikTok. Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà cặp đôi dành cho nhau. Ảnh: chuthanhhuyen.official/TikTok.

Cùng thời điểm, Vũ Văn Thanh cũng gây chú ý khi cầm lái chiếc Porsche sang trọng, đưa vợ sắp cưới Trần Bích Hạnh về Nam Định nghỉ lễ. Chiếc xe được cho là một trong hai xế hộp đôi của cả hai. Trước đó, tháng 8/2025, Bích Hạnh từng gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp xe cô và hậu vệ sinh năm 1996. "Xưa cứ ước mơ đi xe đôi với người yêu. Thế là Thanh xuất hiện giúp tui thêm một điều trong wish list (danh sách mong muốn - PV) được thực hiện. Nhìn xe là biết fan MC (Macan, một dòng xe của thương hiệu Porsche - PV)", cô viết. Ảnh: _hanhbichtran_/TikTok.
Cầu thủ Vũ Văn Thanh chia sẻ loạt ảnh cầu hôn "chị đẹp gymer" bên bờ biển vào ngày 14/4, đúng sinh nhật 30 tuổi của nam hậu vệ. Trước đó, cặp đôi đã chính thức tổ chức lễ dạm ngõ vào ngày 26/2 tại quê nhà của Bích Hạnh. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, với sự chứng kiến của hai bên gia đình, đánh dấu cột mốc quan trọng trước khi cả hai về chung một nhà. Ảnh: Vũ Văn Thanh/Facebook.
Trong buổi lễ, khoảnh khắc hậu vệ sinh năm 1996 trao chiếc thẻ ngân hàng cho Bích Hạnh khiến dân tình thích thú, xem đây là màn "bàn giao tài chính" của chồng cho vợ. Ảnh: Vũ Văn Thanh/Facebook.
Văn Thanh chụp ảnh kỷ niệm cùng Bích Hạnh sau màn cầu hôn lãng mạn. Theo một số thông tin được chia sẻ, đám cưới của Văn Thanh và Bích Hạnh dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Ảnh: Vũ Văn Thanh/Facebook.

Kha Thanh

