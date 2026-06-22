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Đời sống

Hot girl Tuyên Quang nổi bật tại 'Nóng cùng FIFA World Cup 2026'

  • Thứ hai, 22/6/2026 21:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tham gia “Nóng cùng FIFA World Cup 2026” trong vai trò cổ động viên của đội tuyển Bồ Đào Nha, Nông Thị Hằng nhận được nhiều lời khen vóc dáng nổi bật.

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Xuất hiện trong 48 cô gái và chàng trai đại diện cho 48 đội tuyển bóng đá quốc gia tại chương trình Nóng cùng FIFA World Cup 2026 của VTV, Nông Thị Hằng (sinh năm 2002, Tuyên Quang) được nhiều người chú ý. Cô là cổ động viên, ủng hộ đội tuyển Bồ Đào Nha, đặc biệt là siêu sao Cristiano Ronaldo.
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Nông Thị Hằng nhận nhiều lời khen cho gương mặt khả ái và vóc dáng nổi bật khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Cô gái dân tộc Tày không phải gương mặt xa lạ với các cuộc thi sắc đẹp. Cô từng giành danh hiệu á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 và lọt top 10 Người đẹp xứ Tuyên năm 2022.
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Hot girl Tuyên Quang tốt nghiệp Đại học Thương mại và đang theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội với ước mơ trở thành diễn viên. Cô từng tham gia diễn xuất trong một số phim hài miền Bắc hay đóng MV "Rất lâu rồi mới khóc" của ca sĩ Minh Vương.
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Nhờ ngoại hình nổi bật cùng chiều cao 1,68 m, Nông Thị Hằng nhận được 500.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Cô hiện là người mẫu ảnh, KOL.
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Vừa qua, người đẹp xứ Tuyên gây chú ý khi xuất hiện tại chương trình The Face Vietnam 2026. Tại vòng tuyển chọn ngày 7/6 ở Hà Nội, cô gây chú ý khi diện trang phục truyền thống. Cô được giám khảo đánh giá có nhiều tiềm năng làm người mẫu.
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Nông Thị Hằng theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm ở đời thường. Cô hút mắt người xem với những thiết kế ôm sát cơ thể, giúp tôn lên vòng eo thon gọn.
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Với nét đẹp thanh tú, Nông Thị Hằng thường xuyên hóa thân thành "nàng thơ" trong các bộ ảnh mẫu. Dù thể hiện hình ảnh gợi cảm hay dịu dàng, cô gái Tày đều nhận được nhiều lời khen.
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Trên trang cá nhân, Nông Thị Hằng chia sẻ ảnh tập gym và tham gia một số môn thể thao như pickleball để giữ dáng.

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Ngân Anh

Ảnh: Nông Thị Hằng/Facebook

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