Hot girl Tuyên Quang nổi bật tại 'Nóng cùng FIFA World Cup 2026'

Xuất hiện trong 48 cô gái và chàng trai đại diện cho 48 đội tuyển bóng đá quốc gia tại chương trình Nóng cùng FIFA World Cup 2026 của VTV, Nông Thị Hằng (sinh năm 2002, Tuyên Quang ) được nhiều người chú ý. Cô là cổ động viên, ủng hộ đội tuyển Bồ Đào Nha, đặc biệt là siêu sao Cristiano Ronaldo.

Nông Thị Hằng nhận nhiều lời khen cho gương mặt khả ái và vóc dáng nổi bật khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Cô gái dân tộc Tày không phải gương mặt xa lạ với các cuộc thi sắc đẹp. Cô từng giành danh hiệu á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 và lọt top 10 Người đẹp xứ Tuyên năm 2022.

Hot girl Tuyên Quang tốt nghiệp Đại học Thương mại và đang theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội với ước mơ trở thành diễn viên. Cô từng tham gia diễn xuất trong một số phim hài miền Bắc hay đóng MV "Rất lâu rồi mới khóc" của ca sĩ Minh Vương.

Nhờ ngoại hình nổi bật cùng chiều cao 1,68 m, Nông Thị Hằng nhận được 500.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Cô hiện là người mẫu ảnh, KOL.

Vừa qua, người đẹp xứ Tuyên gây chú ý khi xuất hiện tại chương trình The Face Vietnam 2026. Tại vòng tuyển chọn ngày 7/6 ở Hà Nội, cô gây chú ý khi diện trang phục truyền thống. Cô được giám khảo đánh giá có nhiều tiềm năng làm người mẫu.

Với nét đẹp thanh tú, Nông Thị Hằng thường xuyên hóa thân thành "nàng thơ" trong các bộ ảnh mẫu. Dù thể hiện hình ảnh gợi cảm hay dịu dàng, cô gái Tày đều nhận được nhiều lời khen.

Từng thu hút sự chú ý nhất nhì tại các kỳ World Cup gắn với hình ảnh tiệc tùng, dàn WAG tuyển Anh năm nay kín tiếng hơn hẳn khi cổ vũ nửa kia thi đấu.

Những người phụ nữ thay đổi thế giới

Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.