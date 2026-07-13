Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chụp ảnh cùng Haaland gây chú ý

Tiên Nguyễn bất ngờ chia sẻ lại khoảnh khắc chụp cùng tiền đạo Erling Haaland tại sự kiện của Dolce & Gabbana ở Italy năm ngoái.

Ngày 13/7, trên story Instagram cá nhân, Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - bất ngờ chia sẻ lại khoảnh khắc chụp cùng tiền đạo Erling Haaland, thu hút sự chú ý. Trong bức ảnh còn có sự xuất hiện của Marie Trâm Anh - bạn gái của Hiếu Nguyễn, em trai Tiên Nguyễn.

Kèm theo bức ảnh, Tiên Nguyễn viết dòng trạng thái gợi nhớ lần tham dự chuỗi sự kiện Alta Moda của nhà mốt Dolce & Gabbana tại Italy hồi tháng 7/2025. Đây là sự kiện thời trang thường niên quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng trong các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc và thể thao trên thế giới.

Trong khung hình, Tiên Nguyễn nổi bật với chiếc váy ren xuyên thấu màu đen ôm sát, kết hợp vòng cổ thánh giá bản lớn, băng đô đính đá và túi xách ánh kim, tạo nên tổng thể sang trọng.

Bên cạnh cô, Marie Trâm Anh diện váy quây đen tối giản, phối cùng trang sức vàng và túi xách thêu họa tiết cầu kỳ, toát lên vẻ thanh lịch. Ở giữa hai người đẹp là Erling Haaland với bộ suit trắng lịch lãm, kết hợp áo sơ mi mở cúc và kính râm đen.

Tiên nguyễn (phải) và Marie Trâm Anh chụp ảnh cùng Erling Haaland vào năm ngoái.

Dù đội tuyển Na Uy vừa dừng bước trước tuyển Anh ở tứ kết hôm 12/7, Haaland vẫn là một trong những ngôi sao bóng đá được yêu mến trên toàn cầu. Bên cạnh màn trình diễn trên sân cỏ, chân sút người Na Uy còn thường xuyên gây sốt mạng xã hội với những khoảnh khắc đời thường và loạt biểu cảm viral.

Tiên Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên. Cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị Hàng không tại Đại học London (Anh) và hiện giữ vai trò CEO tại một công ty thuộc tập đoàn của gia đình.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, Tiên Nguyễn còn được biết đến là một fashionista, influencer thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang lớn như Paris, Milan và London.

Tháng 12/2025, Tiên Nguyễn tổ chức hôn lễ với Justin Cohen sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng. Hôn lễ được tổ chức tại TP.HCM và Đà Nẵng với sự tham dự của đông đảo khách mời trong giới doanh nhân và giải trí.