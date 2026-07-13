Tỷ phú UAE tặng 59 chiếc ôtô cho tuyển Ai Cập sau World Cup

Với màn trình diễn ấn tượng và truyền cảm hứng tại World Cup, mỗi thành viên tuyển Ai Cập sẽ được tỷ phú Khalaf Al Habtoor tặng một chiếc xe hiệu Mitsubishi.

Tuyển Ai Cập làm nên lịch sử tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo chỉ đạo của ông Khalaf Al Habtoor, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Al Habtoor, tập đoàn đã liên hệ với Liên đoàn Bóng đá Ai Cập và thống nhất sẽ trao tặng một chiếc xe Mitsubishi cho mỗi thành viên trong đoàn tuyển Ai Cập, bao gồm các tuyển thủ, thành viên ban huấn luyện, bộ phận quản lý và đội ngũ y tế.

Đại diện Tập đoàn Al Habtoor xác nhận với The National rằng 59 chiếc Mitsubishi Eclipse Cross SUV sẽ được trao tặng và đang được chuẩn bị để vận chuyển tới Ai Cập.

"Niềm vui của Ai Cập hôm nay cũng là niềm vui của mọi người Arab. Món quà này là lời bày tỏ tình yêu và sự trân trọng của chúng tôi dành cho những người hùng của Ai Cập, những người đã làm rạng danh đất nước, mang lại niềm vui cho người hâm mộ và truyền cảm hứng cho mọi người Arab về ý chí, sự kiên trì và tinh thần chiến đấu", ông AI Habtoor viết trên mạng xã hội X.

Tuyển Ai Cập về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Ảnh: Reuters.

Ông Al Habtoor cũng gọi các cầu thủ Ai Cập là những người hùng, đã thể hiện tinh thần chiến đấu và trở thành tấm gương về quyết tâm, sự bền bỉ. Ông cho rằng những thành tích của đội tuyển xứng đáng nhận được sự ghi nhận rộng rãi và mọi người đều có trách nhiệm tôn vinh những người đã làm rạng danh khu vực trên đấu trường quốc tế.

"Các bạn đã chứng minh rằng niềm tin, tinh thần đồng đội và chiến đấu đến tiếng còi mãn cuộc chính là những giá trị tạo nên thành công", ông nói.

Tại World Cup 2026, tuyển Ai Cập làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội. Các "Pharaoh" chỉ dừng bước sau thất bại 2-3 đầy cảm xúc trước Argentina.

Hôm 10/7, đội tuyển được chào đón như những người hùng khi trở về nước. Các cầu thủ di chuyển trên xe buýt hai tầng mui trần, vẫy chào hàng nghìn người hâm mộ đứng kín hai bên đường, mang theo cờ và hô vang tên các tuyển thủ.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi cũng đã trao Huân chương Công trạng cho các cầu thủ cùng ban huấn luyện và đội ngũ quản lý nhằm ghi nhận thành tích của đội tuyển tại World Cup.