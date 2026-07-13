Nụ cười của Haaland sau trận thua Anh viral khắp MXH

Nụ cười bất lực của Erling Haaland sau khi Na Uy dừng bước trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026 nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Nụ cười bất lực của Haaland viral khắp mạng xã hội. Ảnh: @CrisLee9/X.

Rạng sáng 12/7, Erling Haaland khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp bằng thất bại của Na Uy trước tuyển Anh ở tứ kết. Sau tiếng còi mãn cuộc, chân sút sinh năm 2000 mỉm cười, vỗ tay cảm ơn các cổ động viên trên khán đài.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nụ cười của Haaland thể hiện sự tiếc nuối nhưng cũng là cách anh chấp nhận kết quả sau khi đã cống hiến hết mình.

Một tài khoản bình luận: "Đó là thái độ của một người biết rằng mình đã làm tất cả những gì có thể". Trong khi đó, một người khác nhận xét: "Thật khó để không yêu mến chàng trai này".

Dẫu vậy, Haaland cũng không giấu được nỗi buồn sau khi Na Uy dừng bước. Tiền đạo 26 tuổi nhiều lần kéo áo che mặt, ôm đầu rồi vẫy tay xin lỗi các cổ động viên trên khán đài.

Sau trận đấu, Haaland được cho là cầu thủ Na Uy rời sân muộn nhất. Anh nán lại để chụp ảnh cùng người thân và ký tặng, giao lưu với nhiều người hâm mộ có mặt trên sân.

Haaland chụp ảnh cùng người hâm mộ sau trận đấu. Ảnh cắt từ clip.

Khoảnh khắc này được bình luận viên thể thao người Mỹ Josh Moser chia sẻ trên mạng xã hội X. Theo Moser, Haaland chỉ rời sân vào khoảng 21h30 theo giờ địa phương, hơn 2 tiếng sau khi trận đấu kết thúc. Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 4 triệu lượt xem.

Bên dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ gửi lời động viên tới Haaland và tuyển Na Uy. Không ít ý kiến cho rằng đội bóng Bắc Âu đã chơi một trận quả cảm trước tuyển Anh nhưng thiếu may mắn ở những thời khắc quyết định.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự tin tưởng Haaland cùng các đồng đội sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở những đấu trường lớn trong tương lai.

Hành trình của Na Uy khép lại tại tứ kết sau khi Jude Bellingham lập cú đúp, giúp tuyển Anh ngược dòng giành chiến thắng.

Dù dừng bước đầy tiếc nuối, Na Uy vẫn có một kỳ World Cup đáng nhớ khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết kể từ năm 1998. Cá nhân Haaland cũng để lại dấu ấn với 7 bàn thắng, chỉ kém hai người dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới là Kylian Mbappe và Lionel Messi một pha lập công.