Khoảnh khắc viral nhất sau trận tứ kết Anh - Na Uy

Không phải bàn thắng hay một pha cứu thua, khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau trận tứ kết World Cup giữa Anh và Na Uy lại là nụ cười của Jude Bellingham và Erling Haaland.

Đoạn video ghi lại cảnh hai ngôi sao cười đùa, trêu chọc nhau trước và trong trận đấu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ.

Ngay trước giờ bóng lăn trên sân Miami (Mỹ) sáng 12/7, máy quay ghi lại cảnh Bellingham lặng lẽ tiến đến phía sau rồi tung một cú "đá yêu" vào Haaland. Tiền vệ tuyển Anh bật cười khi người bạn thân quay lại, còn chân sút Na Uy cũng đáp lại bằng nụ cười đầy thích thú.

Jude Bellingham và Erling Haaland cười đùa với nhau giữa trận đấu. Ảnh: hourlyerling/X.

Đến khi trận đấu diễn ra, cả hai tiếp tục có những khoảnh khắc nhìn nhau cười sau các pha va chạm trên sân, bất chấp việc đang là đối thủ trong cuộc đua vào bán kết. Trong khoảnh khắc trận đấu đang căng thẳng khi trọng tài xem VAR để quyết định có cho tuyển Anh một quả penalty không, Haaland thậm chí đến đến và ôm Bellingham giữa sân đấu.

Đoạn video nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất sau trận đấu. Trên Instagram, nhiều người hâm mộ gọi đây là "tình bạn đẹp nhất của bóng đá hiện đại".

Bellingham trêu chọc Haaland trước trận. Ảnh: nocontextfooty/X.

"Mãi là những người bạn thân nhất", một người khác viết.

"Những người bạn cũ hội ngộ", tài khoản khác chia sẻ.

"Tôi thích khoảnh khắc này, quá hài hước", một CĐV bình luận, trong khi người khác viết: "Thật tuyệt khi thấy một tình bạn như thế này".

Người khác hài hước bình luận: "Đối thủ như sơ hở là ôm, là skinship".

Trong trận tứ kết, Bellingham và Haaland đều chơi với quyết tâm cao nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Hiệp một diễn ra cân bằng trước khi Na Uy bất ngờ vượt lên ở phút 36. Andreas Schjelderup tung cú dứt điểm từ góc hẹp bên cánh trái. Pha bóng tưởng như một quả tạt nhưng lại đi thẳng vào góc xa, khiến Jordan Pickford không thể cản phá.

Đúng vào phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, tuyển Anh tìm được bàn gỡ. Anthony Gordon thực hiện đường chuyền xé toang hàng thủ Na Uy để Bellingham bứt tốc xâm nhập vùng cấm trước khi dứt điểm chéo góc, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Mối quan hệ giữa Bellingham và Haaland vốn đã được người hâm mộ biết đến từ nhiều năm nay. Cả hai từng sát cánh trong màu áo Borussia Dortmund giai đoạn 2020-2022 trước khi chia tay để gia nhập hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu: Bellingham chuyển sang Real Madrid còn Haaland đầu quân cho Manchester City.

Những khoảnh khắc tương tác dễ thương của Bellingham và Haaland trong trận tứ kết. Ảnh: Reuters.

Tình bạn của họ thường xuyên trở thành chủ đề trên mạng xã hội. Hai cầu thủ nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các video hậu trường, những buổi tập hay các dịp nghỉ ngơi. Họ không ngần ngại ôm nhau, đùa giỡn và dành cho nhau những cử chỉ thân thiết, khiến người hâm mộ nhiều lần gọi đây là một trong những "bromance" nổi tiếng nhất làng bóng đá.

Trước cuộc đối đầu ở World Cup, Haaland tiết lộ anh và Bellingham hầu như không liên lạc để cả hai tập trung cho đội tuyển. "Lần gần nhất tôi gặp cậu ấy là ở Las Vegas. Kể từ đó chúng tôi chưa nói chuyện. Có lẽ Jude đang tập trung hoàn toàn cho tuyển Anh và những gì phía trước", tiền đạo Na Uy chia sẻ với TV 2 Sport.

Dù phải đối đầu trên sân cỏ, màn hội ngộ giữa hai cựu đồng đội vẫn để lại hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ. Giữa bầu không khí căng thẳng của một trận tứ kết World Cup, nụ cười và những màn trêu đùa của Bellingham và Haaland trở thành khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất, như một lời nhắc rằng bóng đá không chỉ có cạnh tranh, mà còn có những tình bạn vượt lên trên kết quả thắng thua.