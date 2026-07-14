Haaland khiến gấu mèo say xỉn 'cháy hàng'

Hình ảnh ngôi sao Na Uy trở về nước cùng chú gấu mèo nhồi bông đã giúp cửa hàng ở Dallas (Mỹ) cháy hàng, đồng thời trở thành điểm đến nổi tiếng trong người hâm mộ.

Haaland ôm con gấu mèo nhồi bông khi trở về Na Uy. Ảnh: @Erling/X/ANI.

Hôm 13/7, tuyển Na Uy về nước sau mùa World Cup thành công tại Bắc Mỹ. Trong đó, Erling Haaland đặc biệt thu hút sự chú ý khi xuống máy bay với món quà lưu niệm kỳ lạ, là một chú gấu mèo nhồi bông.

Chú gấu mèo, đang ôm một chai rượu gin Greenall's Wild Berry đã uống hết, được Haaland mua trong chuyến ghé Wild Bill's Western Store - cửa hàng đồ cao bồi nổi tiếng tại Dallas đã tồn tại gần 50 năm.

Trong chuyến đi đó, tiền đạo Na Uy còn thử một đôi ủng cao bồi da rắn cùng chiếc mũ cao bồi được thêu tên viết tắt và số áo 9 của mình. Hiện, mẫu gấu mèo đã cháy hàng trên website của Wild Bill's. Trước đó, sản phẩm được bán với giá 750 USD (khoảng 19,6 triệu đồng), theo The Athletic.

Nổi tiếng nhờ Haaland

Julie Newport, chủ cửa hàng Wild Bill's, cho biết Haaland tự bỏ tiền mua chú gấu mèo cùng nhiều món đồ khác chứ không được tặng.

"Đúng là cậu ấy mua ở cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi trưng bày vài chú gấu mèo nhồi bông này suốt vài năm qua và rõ ràng Haaland bị thu hút ngay lập tức. Cậu ấy cũng rất thích mấy con sóc nhồi bông", Newport nói.

Sau khi Haaland đăng ảnh lên mạng xã hội, Newport đặt thêm một con gấu mèo khác song vừa kịp bày ra cửa hàng thì đã có người mua online.

"Nghệ nhân làm đồ nhồi bông mà chúng tôi hợp tác đã nghỉ hưu. Có lẽ tôi chỉ còn nhận thêm được một hoặc hai con nữa thôi", chủ cửa hàng cho biết thêm.

Trong vlog đăng trên YouTube hôm 3/7, ba ngày sau chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà ở vòng 16 đội tại sân AT&T (Arlington, Texas), Haaland dành nhiều lời khen cho Dallas.

"Thật tuyệt vời. Tôi chắc chắn sẽ quay lại đây. Con người ở đây rất thân thiện, rất tích cực. Tôi cũng không biết vì sao, nhưng họ thật sự biết tận hưởng cuộc sống", anh nói.

Haaland check-in ở cửa hàng Wild Bill's Western Store khi mua sắm đồ lưu niệm. Ảnh: @erling/Instagram.

Julie Newport tiết lộ dòng chữ "Hiện đã giao hàng quốc tế" trên website Wild Bill's chỉ mới được bổ sung sau khi Haaland ghé thăm.

"Trước đây chúng tôi chưa từng bán hàng ra ngoài nước Mỹ. Hiện chúng tôi có khoảng 2.000 đơn hàng trực tuyến và gần 30% trong số đó đến từ khách quốc tế. Mỗi sáng thức dậy lại có thêm đơn mới", bà cho biết.

Trước kia, cửa hàng chủ yếu bán ủng và mũ qua mạng. Sản phẩm bán chạy nhất từng là hộp kẹo jelly bean cỡ Texas. Tuy nhiên, chủ cửa hàng cảm nhận "mọi thứ giờ đã thay đổi".

Theo Newport, rất nhiều khách hàng tới cửa hàng chỉ để tái hiện khoảnh khắc Haaland ngồi trên bậc thềm.

"Mọi người muốn mua đúng đôi ủng ấy. Chúng tôi còn đặt một bức ảnh của Haaland trong cửa hàng và nó gần như trở thành nơi người hâm mộ check-in. Đó thật sự là khoảng thời gian rất vui. Cuối buổi tôi cũng thấy áy náy khi ngày càng nhiều người xin chụp ảnh với Haaland. Nhưng cậu ấy đã ký tặng chúng tôi hai quả bóng FIFA và chiếc mũ tôi đang treo trên quầy. Có thể nói đây là một may mắn lớn", bà bày tỏ.

Chuyến mua sắm đáng nhớ

Nhớ lại buổi mua sắm của ngôi sao Na Uy, Newport cho biết bà được liên hệ một ngày trước trận vòng 16 đội. Đối phương chỉ nói sẽ có một thành viên đội tuyển ghé qua, song chưa thể xác nhận vì còn phụ thuộc vào vấn đề an ninh.

"Đến đúng ngày, họ báo có khả năng chuyến ghé thăm sẽ diễn ra. Chúng tôi rất hào hứng vì nghe nói họ muốn học nhảy line dance (khiêu vũ xếp hàng) và mua mũ cao bồi. Đồng nghiệp Emma còn cùng nhân viên tập sẵn một điệu nhảy để đón khách", bà kể.

Thông báo chính thức chỉ đến trước khoảng 5-10 phút. Haaland lặng lẽ bước vào ngay sau lưng Newport khi bà còn đang quan sát ngoài phố để đảm bảo an ninh.

"Tôi đã căng dây khu vực quầy mũ để cậu ấy có chút riêng tư. Sau đó vài nhân viên hậu cần và hai thành viên khác của đội tuyển cũng tới", bà nói.

Ngôi sao Na Uy gây ấn tượng bởi sự gần gũi, thân thiện. Ảnh: @erling/Instagram.

Trong lúc trò chuyện, Haaland nói đây là hoạt động cuối cùng của anh tại Dallas trước khi rời đi vào hôm sau. Newport lập tức nói với quản lý Miguel: "Khóa cửa lại. Chúng ta sẽ tạo cho cậu ấy một trải nghiệm thật đặc biệt".

Bà kể: "Chúng tôi khóa cửa. Bên ngoài vẫn có khách đang chờ nhưng tôi nghĩ với những người đang thi đấu trên một sân khấu lớn như vậy, điều quý nhất có thể dành cho họ là một trải nghiệm thật đáng nhớ ở Dallas. Vì thế, chúng tôi để họ tự do tham quan cửa hàng suốt khoảng một tiếng rưỡi và họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời".

Trước đó, Haaland từng đăng video trên mạng xã hội quay 3 con thú nhồi bông trong phòng khách sạn, gồm chú gấu mèo, một con sóc đứng thẳng và một con sóc ôm lon bia Budweiser bị bóp méo.

Vừa lia máy quay, anh vừa hài hước bình luận: "Một ông già, thêm một ông già, rồi lại một ông già nữa".

Đến hôm 14/7, Haaland tiếp tục đăng trên X rằng chú gấu mèo đã "theo anh về nhà" từ Mỹ. Trên Instagram, anh còn đăng ảnh chú gấu và kêu gọi người hâm mộ đặt tên, đưa ra 4 lựa chọn: Cowboy, Ranger, Tex, R.O.W. (Raccoon On Wheels - Gấu mèo trên bánh xe).

Theo Newport, Haaland thật sự yêu thích khoảng thời gian ở Wild Bill's. Anh hoàn toàn hòa mình vào văn hóa cao bồi và bầu không khí nước Mỹ. Haaland rất vui vẻ và hào hứng. Các nhân viên cửa hàng cũng dành nhiều thời gian giúp anh chọn mũ phù hợp, đồng thời giới thiệu về các sản phẩm.

Cửa hàng hiện còn lên kế hoạch quảng bá mẫu áo phông hình gấu mèo lấy cảm hứng từ Haaland.

"Có thể chúng tôi sẽ tạo thêm được chút hiệu ứng. Nhưng thành thật mà nói, chỉ riêng vài phút nổi tiếng này cũng đã quá tuyệt vời. Tôi hy vọng sau tất cả, khi mọi người đến Dallas, họ sẽ muốn ghé Wild Bill's để có một trải nghiệm giống như Haaland", bà chia sẻ.