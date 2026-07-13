Cảnh Messi 'quét map' giúp Martinez tìm gia đình trên khán đài gây sốt

Giữa một rừng khán giả mặc cùng màu áo cổ vũ Argentina, Messi nhanh chóng giúp đàn em Lisandro Martinez tìm thấy người thân sau trận đấu với Thụy Sĩ.

Messi giúp Martinez tìm người thân giữa 'rừng' cổ động viên Khoảnh khắc đội trưởng tuyển Argentina tìm thấy người nhà của đồng đội giữa biển người trên khán đài khiến dân mạng trầm trồ.

Ngày 12/7, Argentina đã có chiến thắng áp đảo 3-1 trước Thụy Sĩ để giành tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết World Cup 2026. Cuối trận đấu, trong lúc các cầu thủ đang ăn mừng, khoảnh khắc Lionel Messi giúp đàn em Lisandro Martinez tìm gia đình trên khán đài bất ngờ gây bão mạng.

Trong clip được ghi lại, từ sân bóng, đội trưởng tuyển Argentina quàng vai Martinez, chỉ tay về hướng đám đông cổ động viên phía xa, định hướng để trung vệ sinh năm 1998 tìm kiếm người thân.

Martinez nhìn theo hướng tay, nheo mắt và chỉ ít giây sau anh vỡ òa vui sướng khi thấy bóng dáng người thân trên khán đài.

Khoảnh khắc Messi "quét map", nhìn thấy gia đình của đồng đội từ đám đông hàng nghìn khán giả cùng mặc một màu áo cổ vũ khiến dân mạng trầm trồ. Nhiều người khen ngợi độ tinh tường và nhanh mắt của siêu sao 39 tuổi, đồng thời dành lời khen cho sự thân thiết giữa các cầu thủ.

"Martinez chưa nhìn thấy người thân mà Messi đã tìm ra họ, hẳn Messi cũng rất thân với người nhà của đồng đội", "Anh quét map từ trong trận đấu ra ngoài khán đài luôn, không hổ danh là 'GOAT'", "Tôi ghen tị với độ tinh mắt của anh ấy", "Đây không phải một đội bóng nữa, đây chính là một gia đình", nhiều dân mạng bày tỏ.

Tại giải đấu năm nay, tuyển Argentina được truyền thông và người hâm mộ ca ngợi với sự đoàn kết, coi nhau như một gia đình và người "anh cả tinh thần" chính là Lionel Messi. Sau mỗi trận đấu, các cầu thủ cùng bày tỏ khát khao chiến đấu vì Messi, sẵn sàng chạy nhiều hơn và giúp anh có một mùa giải cuối cùng trọn vẹn.

Sau chiến thắng trước Ai Cập hay Thụy Sĩ, cả đội thường xuyên được bắt gặp cùng hát vang bài ca La Cuarta Estrella (Ngôi sao thứ 4), trong đó có đoạn điệp khúc: "Vì Falklands, vì Diego. Vì chiếc cúp cuối cùng của Leo. Argentina, tôi muốn thấy các bạn hai lần vô địch". Cách ăn mừng của đội quân "La Albiceleste" cho thấy họ yêu mến và trân trọng người hùng Messi đến mức nào.

Messi liên tục đi bộ và dùng đôi mắt tinh tường để quan sát, phân tích trận đấu. Ảnh: Reuters.

Lập kỷ lục khi lần thứ 6 tham dự World Cup, Messi vẫn cho thấy mức độ đáng gờm của một siêu sao khi đang là một trong hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu năm nay.

Trên sân cỏ, siêu sao của Argentina gây chú ý khi dành phần lớn thời gian để đi bộ nhưng luôn là người điều tiết nhịp đấu cho đồng đội và tạo ra các bước ngoặt để ghi bàn. Trong lúc đi bộ, Messi không ngừng quét mắt quan sát, phân tích thế trận.

Tại World Cup 2022, khi Argentina lên ngôi vô địch, anh cũng là người đi bộ nhiều nhất trên sân nhưng hiệu suất rất cao. Kết thúc giải đấu, Messi đứng top đầu ở gần hết mọi thông số tấn công như 7 bàn thắng và 3 kiến tạo, số lần sút bóng và cú sút trúng mục tiêu nhiều nhất, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên đến 6.58 (nhiều nhất).

Theo Be Your Best, ở trận đấu với Ba Lan ở vòng bảng, Messi đi bộ 4,7 km nhưng quay đầu quan sát xung quanh tới 680 lần, chưa kể những lúc mà anh không xuất hiện trong khung hình. 10 giây trước mỗi lần nhận bóng, siêu sao người Argentina quét sân 0,38 lần/giây. Điều đó cho thấy anh luôn để ý và phân tích đối thủ một cách kỹ càng.

Tại giải đấu năm nay, Messi tiếp tục là người đi bộ nhiều nhất, nhưng cũng không ai ghi bàn nhiều hơn anh.

Trong trận bán kết diễn ra vào ngày 16/7 sắp tới, đoàn quân của Scaloni sẽ đối đầu tuyển Anh trên sân Mercedes-Benz, Atlanta, Georgia, Mỹ.