Nụ cười của Messi khi đàn em lập siêu phẩm

Khoảnh khắc Messi nở nụ cười đầy tự hào khi Julian Alvarez tỏa sáng ở hiệp phụ trong trận đối đầu với Thụy Sĩ được đông đảo người hâm mộ chia sẻ.

Bức ảnh ghi lại cảnh Messi nở nụ cười, chạy theo đàn em gây chú ý. Ảnh: Reuters.

Phút bùng nổ của Alvarez giúp Argentina tạo ra bước ngoặt quan trọng trong trận tứ kết đầy khó khăn. Dù được đánh giá mạnh hơn Thụy Sĩ và sớm có bàn thắng mở tỷ số, Argentina lại để Thụy Sĩ gỡ hòa cuối hiệp 1. Thi đấu hơn người trong những phút cuối hiệp 2, Messi và đồng đội không tận dụng được lợi thế, phải thi đấu qua hiệp phụ.

Bàn thắng đẹp mắt của Alvarez giúp Argentina phá vỡ thế bế tắc. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của ngôi sao Manchester City tại giải đấu năm nay. Bóng găm vào lưới trong sự vỡ òa của các cầu thủ Argentina. Alvarez và đồng đội lập tức chạy về phía góc sân ăn mừng.

Messi cũng tăng tốc theo sau. Anh nở nụ cười đầy tự hào. Gương mặt của thủ quân Argentina ánh lên niềm vui khi chứng kiến người đàn em tỏa sáng ở thời khắc quyết định. Khoảnh khắc này nhanh chóng được nhiều tài khoản trên X chia sẻ rộng rãi.

Alvarez lập siêu phẩm và ăn mừng cùng các đồng đội. Ảnh: Reuters.



Người hâm mộ cho rằng bức ảnh thể hiện rõ tinh thần của tuyển Argentina dưới thời Lionel Scaloni. Messi vẫn là thủ lĩnh trên sân. Anh vẫn biết cách tạo khác biệt bằng những bàn thắng và các đường kiến tạo. Tuy nhiên, anh cũng sẵn sàng chia sẻ ánh hào quang với thế hệ kế cận.

Đây không phải lần đầu tiên phản ứng của Messi khi đồng đội ghi bàn thu hút sự chú ý tại World Cup 2026. Ở trận thắng Jordan tại vòng bảng, dù chỉ ngồi dự bị, thủ quân Argentina vẫn nở nụ cười rạng rỡ khi chứng kiến Lo Celso mở tỷ số. Hình ảnh ấy cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được người hâm mộ xem như minh chứng cho tinh thần gắn kết của nhà đương kim vô địch.

Ở tuổi 39, Messi tiếp tục là điểm tựa của nhà đương kim vô địch. Bên cạnh anh, Alvarez cùng nhiều cầu thủ trẻ đang trưởng thành qua từng trận đấu.

Hình ảnh đội trưởng mỉm cười khi chứng kiến đàn em tỏa sáng được xem là biểu tượng cho sự kế thừa của bóng đá Argentina. Đó cũng là khoảnh khắc khiến nhiều người hâm mộ xúc động sau khi Argentina vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 và giành vé vào bán kết World Cup 2026.