Biểu cảm của Messi khi sút hỏng penalty

Bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Argentina trước Ai Cập, siêu sao Messi nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội.

Vẻ mặt trầm ngâm của siêu sao Messi khi đá hỏng phạt đền.

Tối 7/7, tuyển Argentina chạm trán Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026. Đương kim vô địch vẫn là đội được đánh giá cao hơn đại diện châu Phi.

Tuy nhiên, bất ngờ xảy đến ở phút thứ 15 nhờ pha bật cao đánh đầu cận thành của Yasser Ibrahim, đánh bại thủ môn Emiliano Martinez. Chỉ ít phút sau, Argentina có cơ hội san bằng tỷ số khi được hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Haissem Hassan trong vòng cấm.

Trong lúc nhiều cổ động viên đã chuẩn bị ăn mừng sẵn khi thấy Messi là người đá phạt, siêu sao số 10 khiến nhiều người ngỡ ngàng khi thực hiện cú đá được cho khá hiền vào góc xa bên phải và bị thủ môn Mostafa Shobeir đổ người cản phá.

Ngay lập tức, máy quay lia cận biểu cảm của Messi. Anh tỏ ra trầm ngâm, tiếc nuối khi bỏ lỡ bàn thắng thứ 8 tại giải đấu năm nay. Hình ảnh này cũng được nhiều khán giả ghi lại và chia sẻ.

Tình huống Messi bỏ lỡ penalty cũng làm dậy sóng mạng xã hội tối 7/7. Nhiều người hâm mộ không giấu nổi sự tiếc nuối và bất ngờ với màn thể hiện của ngôi sao Argentina. Trong khi đó, số khác bày tỏ thời gian trận đấu vẫn còn nhiều, Messi và đồng đội hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ.

Messi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm 11 m tối 7/7. Ảnh: Reuters.

Tình huống trong trận đấu với Ai Cập cũng là lần thứ 2 tại World Cup năm nay Messi bỏ lỡ penalty. Tổng cộng, "El Pulga" đã 4 lần sút hỏng đá phạt từ chấm 11 m trong số 8 lần đảm nhận vai trò này ở World Cup.

Sau cú hỏng penalty không lâu, Messi tiếp tục là người thực hiện cú đá phạt hàng rào khi cầu thủ Argentina bị phạm lỗi. Lần này, anh thực hiện tốt hơn, đưa bóng hướng vào góc chữ A nhưng vẫn bị thủ môn Ai Cập xuất sắc cản phá.

Suốt những phút sau đó của hiệp 1, đương kim vô địch liên tiếp có những pha tấn công tạo sức ép lên khung thành Ai Cập song đều bị thủ môn Mostafa Shobeir hóa giải. Anh cũng được nhiều người ca ngợi, gọi là "người Nhện" với phong độ ấn tượng trong trận đấu tối 7/7.