Lý do Messi nổi nóng với trọng tài

Messi gây chú ý khi có màn tranh cãi gay gắt với trọng tài Joao Pinheiro trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ sau một tình huống gây tranh cãi trên sân.

Tình huống Messi chỉ tay vào trọng tài gây chú ý. Ảnh: Reuters.

Lionel Messi trở thành tâm điểm sau màn tranh cãi với trọng tài Joao Pinheiro trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ. Đội trưởng tuyển Argentina nhiều lần tiến đến chất vấn vị vua áo đen người Bồ Đào Nha, yêu cầu được đối xử tôn trọng sau một số quyết định gây tranh cãi trên sân.

Theo Marca, sự việc xảy ra trong hiệp một, ngay trước khi Thụy Sĩ được hưởng một quả đá phạt. Messi đứng trong hàng rào phòng ngự thì trọng tài Joao Pinheiro yêu cầu anh lùi về đúng khoảng cách theo luật. Tuy nhiên, cách giao tiếp và cử chỉ của vị trọng tài 38 tuổi dường như khiến siêu sao Argentina không hài lòng.

Messi lập tức đáp lại: "Hãy nói chuyện với tôi cho đàng hoàng". Sau khi tình huống đá phạt kết thúc, máy quay truyền hình tiếp tục ghi lại cảnh đội trưởng Argentina tiến đến trao đổi với trọng tài thêm một lần nữa. Theo các chuyên gia đọc khẩu hình được Marca dẫn lại, Messi nói: "Hãy nói chuyện với tôi cho đàng hoàng. Đừng thiếu tôn trọng tôi. Tôi đã nói chuyện với ông một cách tôn trọng".

Theo ESPN Argentina, cuộc tranh cãi bắt nguồn từ một tình huống gây tranh cãi trên sân, khiến Messi chủ động tìm đến trọng tài để yêu cầu được đối xử đúng mực. Kênh này cũng cho biết tiền đạo 39 tuổi nhiều lần nhắc lại hai thông điệp: "Hãy nói chuyện đúng mực" và "Đừng thiếu tôn trọng tôi".

Trong khi đó, Tribuna cho rằng Messi tỏ rõ sự bức xúc sau hàng loạt quyết định mà anh cho là bất lợi cho Argentina. Thời điểm xảy ra sự việc, nhà đương kim vô địch đang bảo vệ lợi thế dẫn 1-0 trên sân ở Kansas City. Máy quay truyền hình ghi lại cảnh Messi phản ứng khá gay gắt, song anh vẫn giữ bình tĩnh, đứng với hai tay đặt sau lưng và không có hành động quá khích.

Đoạn video về màn đối đáp nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận. Không ít người hâm mộ cho rằng Messi phản ứng vì không đồng tình với cách điều hành trận đấu của Joao Pinheiro, trong khi số khác nhận định đội trưởng Argentina chỉ yêu cầu trọng tài giữ thái độ tôn trọng khi giao tiếp với cầu thủ.

Joao Pinheiro là trọng tài được FIFA phân công điều khiển trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ. Vị vua áo đen người Bồ Đào Nha sinh năm 1988, bắt chính tại giải VĐQG Bồ Đào Nha từ năm 2015 và trở thành trọng tài FIFA từ năm 2016. Trước World Cup 2026, ông từng điều hành nhiều trận đấu tại UEFA Champions League, Europa League và Siêu cúp châu Âu 2025.

Trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ diễn ra với nhiều pha va chạm quyết liệt. Một trong những quyết định đáng chú ý của Joao Pinheiro là rút thẻ đỏ đối với tiền đạo Breel Embolo sau khi tham khảo VAR. Bên cạnh màn đối đầu trên sân, công tác điều hành của tổ trọng tài cũng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi sau trận đấu.