Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Vì sao tuyển Argentina đeo băng đen trong trận gặp Thụy Sĩ?

  • Chủ nhật, 12/7/2026 08:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đội tuyển Argentina đeo băng đen trên tay trong trận tứ kết World Cup gặp Thụy Sĩ, để tưởng niệm sự ra đi của một huyền thoại có tầm ảnh hưởng to lớn đến môn bóng đá.

Ngày 12/7, tuyển Argentina có trận đối đầu với Thụy Sĩ tại tứ kết FIFA World Cup 2026. Hình ảnh toàn bộ đội bóng Argentina mang băng vải đen ở cánh tay khiến người hâm mộ chú ý.

Theo USA Today, Liên đoàn Bóng đá Argentina đã yêu cầu FIFA cho phép đeo băng tay như một cử chỉ bày tỏ sự thương tiếc đối với Antonio Rattin, người đã qua đời ở tuổi 89 sau một cơn đột quỵ.

Quyền đó đã được cấp, cho phép các cầu thủ đeo dải băng đen quanh tay áo trắng của áo đấu chính trong trận tứ kết.

băng đen ảnh 1

Cầu thủ tuyển Argentian đeo băng đen trong trận tứ kết để tưởng nhớ Antonio Rattin. Ảnh: BD Albiceleste.

Rattin, cựu ngôi sao bóng đá người Argentina là một huyền thoại của Boca Juniors. Ông chỉ khoác áo một câu lạc bộ trong suốt sự nghiệp chuyên nghiệp kéo dài 14 năm.

Huyền thoại này là người đã có tác động thay đổi lịch sử bóng đá bằng hành động của mình trong một trận đấu World Cup năm 1966. Khi đó, Argentina cảm thấy rằng công tác trọng tài tại giải đấu được tổ chức trên đất Anh đã thiên vị đội chủ nhà. Trước trận tứ kết gặp Anh, Rattin và huấn luyện viên Juan Carlos Lorenzo đã lên kế hoạch nếu trọng tài Rudolf Kreitlein có vẻ thiên vị các đồng hương châu Âu của mình.

Rattin đã nổi cơn thịnh nộ, từ chối rời sân vì cho rằng mình không hiểu trọng tài người Đức - người đã đuổi ông khỏi sân vì một điều gì đó ông phát ngôn, mặc dù trọng tài không nói tiếng Tây Ban Nha.

Vụ việc này đã dẫn đến việc FIFA đưa ra quy định về thẻ vàng và thẻ đỏ, một hệ thống thống nhất không thể hiểu sai, trong đó thẻ vàng đóng vai trò cảnh cáo và thẻ đỏ có nghĩa là truất quyền thi đấu ngay lập tức.

Hệ thống này đã được áp dụng tại World Cup 1970 ở Mexico và vẫn được sử dụng cho đến ngày nay - với sự bổ sung của Trọng tài Video (VAR) và các tiến bộ công nghệ khác.

Sau khi giải nghệ, Rattin bước chân vào chính trường và giữ chức vụ đại biểu Quốc hội từ năm 2001 đến 2005, trở thành cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên thuộc cơ quan lập pháp này.

Cuốn sách viết cho mẹ

Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Khoảnh khắc viral nhất sau trận tứ kết Anh - Na Uy

Không phải bàn thắng hay một pha cứu thua, khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau trận tứ kết World Cup giữa Anh và Na Uy lại là nụ cười của Jude Bellingham và Erling Haaland.

3 giờ trước

Đinh Phạm

băng đen Tuyển Argentina argentina thụy sĩ tứ kết

    Đọc tiếp

    Hai mặt 'đối lập đến tận cùng' của Haaland

    Hai mặt 'đối lập đến tận cùng' của Haaland

    13 giờ trước 21:03 11/7/2026

    0

    Haaland được fan yêu mến nhờ tính cách hài hước, gần gũi và luôn biết cách tạo tiếng cười. Nhưng trên sân, tiền đạo Na Uy là "cỗ máy săn bàn" khiến đối thủ phải khiếp sợ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý