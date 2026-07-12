Vì sao tuyển Argentina đeo băng đen trong trận gặp Thụy Sĩ?

Đội tuyển Argentina đeo băng đen trên tay trong trận tứ kết World Cup gặp Thụy Sĩ, để tưởng niệm sự ra đi của một huyền thoại có tầm ảnh hưởng to lớn đến môn bóng đá.

Ngày 12/7, tuyển Argentina có trận đối đầu với Thụy Sĩ tại tứ kết FIFA World Cup 2026. Hình ảnh toàn bộ đội bóng Argentina mang băng vải đen ở cánh tay khiến người hâm mộ chú ý.

Theo USA Today, Liên đoàn Bóng đá Argentina đã yêu cầu FIFA cho phép đeo băng tay như một cử chỉ bày tỏ sự thương tiếc đối với Antonio Rattin, người đã qua đời ở tuổi 89 sau một cơn đột quỵ.

Quyền đó đã được cấp, cho phép các cầu thủ đeo dải băng đen quanh tay áo trắng của áo đấu chính trong trận tứ kết.

Cầu thủ tuyển Argentian đeo băng đen trong trận tứ kết để tưởng nhớ Antonio Rattin. Ảnh: BD Albiceleste.

Rattin, cựu ngôi sao bóng đá người Argentina là một huyền thoại của Boca Juniors. Ông chỉ khoác áo một câu lạc bộ trong suốt sự nghiệp chuyên nghiệp kéo dài 14 năm.

Huyền thoại này là người đã có tác động thay đổi lịch sử bóng đá bằng hành động của mình trong một trận đấu World Cup năm 1966. Khi đó, Argentina cảm thấy rằng công tác trọng tài tại giải đấu được tổ chức trên đất Anh đã thiên vị đội chủ nhà. Trước trận tứ kết gặp Anh, Rattin và huấn luyện viên Juan Carlos Lorenzo đã lên kế hoạch nếu trọng tài Rudolf Kreitlein có vẻ thiên vị các đồng hương châu Âu của mình.

Rattin đã nổi cơn thịnh nộ, từ chối rời sân vì cho rằng mình không hiểu trọng tài người Đức - người đã đuổi ông khỏi sân vì một điều gì đó ông phát ngôn, mặc dù trọng tài không nói tiếng Tây Ban Nha.

Vụ việc này đã dẫn đến việc FIFA đưa ra quy định về thẻ vàng và thẻ đỏ, một hệ thống thống nhất không thể hiểu sai, trong đó thẻ vàng đóng vai trò cảnh cáo và thẻ đỏ có nghĩa là truất quyền thi đấu ngay lập tức.

Hệ thống này đã được áp dụng tại World Cup 1970 ở Mexico và vẫn được sử dụng cho đến ngày nay - với sự bổ sung của Trọng tài Video (VAR) và các tiến bộ công nghệ khác.

Sau khi giải nghệ, Rattin bước chân vào chính trường và giữ chức vụ đại biểu Quốc hội từ năm 2001 đến 2005, trở thành cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên thuộc cơ quan lập pháp này.