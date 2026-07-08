Messi phản ứng trước hành động 'cầu cứu' của HLV Ai Cập

Khi HLV Hossam Hassan giơ hai tay làm dấu chữ "X" hướng về Messi, ám chỉ hành vi phân biệt chủng tộc, tiền đạo mang áo số 10 đã thể hiện sự thắc mắc.

Messi phản ứng khi HLV tuyển Ai Cập có hành động tố phân biệt chủng tộc hướng về mình. Ảnh: X.

Trong màn lội ngược dòng gay cấn 3-2 của Argentina trên sân Atlanta Stadium, ở những phút cuối trận, ban huấn luyện của Ai Cập đã phản ứng gay gắt để phản đối phán quyết của trọng tài.

Khi Messi tiến lại gần, HLV Hossam Hassan của Ai Cập đã giơ hai cánh tay tạo thành hình chữ X, hướng thẳng về ngôi sao mang áo số 10 của La Albiceleste.

Đây là ký hiệu để cầu thủ, HLV hoặc quan chức đội bóng thông báo với trọng tài về hành vi phân biệt chủng tộc xảy ra trên sân, theo quy định của FIFA. Khi trọng tài xác nhận tín hiệu này, có thể kích hoạt quy trình 3 bước gồm tạm dừng trận đấu, đình chỉ trận đấu và thậm chí hủy trận nếu hành vi vi phạm tiếp diễn.

Trước hành động này, Messi đã phản ứng, dạng rộng tay với ý bày tỏ thắc mắc. Anh đồng thời tiến đến gần để trao đổi trước khi được trọng tài hướng dẫn rời đi.

Trước thái độ quá khích, trọng tài Letexier dường như không đồng tình với cử chỉ của chiến lược gia Ai Cập, rút thẻ vàng cảnh cáo Hassan và cho phép trận đấu tiếp tục diễn ra.

Clip ghi lại tình huống đã thu hút hơn 1,8 triệu lượt xem trên X. Sau trận đấu, dân mạng cũng bàn luận sôi nổi về hành động của Hassan. "Hành vi rất thiếu tinh thần thể thao từ phía Ai Cập", "Tại sao ông ấy lại làm vậy? Bị thua sau khi thắng thế ở phần lớn trận đấu là chuyện bình thường trong bóng đá", "Trọng tài rất công bằng trong tình huống này rồi" - người xem bày tỏ.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng bùng nổ tranh luận về kết quả trận đấu. Trong khi nhiều người ca ngợi tinh thần thi đấu và chiến thắng của Argentina, những người khác cho rằng VAR can thiệp khiến đội tuyển Ai Cập bị đối xử bất công.

Trong trận đối đầu ở vòng 1/8, Ai Cập đã thi đấu mạnh mẽ và dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, chỉ vài chục phút cuối trận đấu, Argentina đã có màn lội ngược dòng lịch sử với bàn thắng của Cristian Romero ở phút 79 và cú sút dứt điểm từ Messi ở phút 83.

Chiến thắng được ấn định sau pha đánh bóng của Enzo Fernandez ở phút bù giờ thứ hai, đưa nhà đương kim vô địch vào vòng tiếp theo. Người hâm mộ đã được chứng kiến một màn thi đấu nghẹt thở, hồi hộp đến phút cuối.