Salah cười chua chát

Sau khi Argentina có bàn thắng thứ 3 ở phút 90+2, đội trưởng tuyển Ai Cập Mohamed Salah đứng chết lặng, trên môi nở nụ cười chua chát.

Mohamed Salah thất thần sau khi Enzo Fernandez ghi bàn thắng thứ 3 cho Argentina. Ảnh: Brett Davis/Reuters.

Đêm 7/7, dù đã dẫn trước Argentina 2 bàn tới lúc trận đấu chỉ còn 11 phút, đội tuyển Ai Cập vẫn không thể tạo địa chấn khi để nhà đương kim vô địch thắng ngược tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Ai Cập có khởi đầu như mơ với lối thi đấu kỷ luật, sắc bén. Yasser Ibrahim, Mostafa Ziko lần lượt lập công, khiến tấm vé vào tứ kết lịch sử tưởng chừng đã ở rất gần.

Tuy nhiên, khi trận đấu trôi về những phút cuối, Argentina bắt đầu màn lội ngược dòng điên rồ. Phút 79, Cristian Romero đánh đầu ghi bàn từ quả tạt của Lionel Messi. Chỉ 4 phút sau, chính siêu sao số 10 tung cú dứt điểm một chạm hiểm hóc để gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Đến phút bù giờ thứ hai (90+2), Enzo Fernandez bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa, mang về bàn thắng thứ 3 quý hơn vàng cho “La Albiceleste”. Trong khi đối thủ ăn mừng tưng bừng trên sân, đội trưởng tuyển Ai Cập Mohamed Salah đứng chết lặng, trên môi nở nụ cười chua chát.

Nhiều người tranh cãi về tình huống Salah được cho là bị phạm lỗi trong vòng cấm chỉ ít giây trước khi Argentina tổ chức pha phản công ghi bàn thứ 3.

Đây chính là "nhát dao" kết liễu từ Argentina, dập tắt hy vọng về hiệp phụ của Ai Cập.

Bàn thua này cũng là khởi đầu cho màn phản ứng dữ dội từ phía “The Pharaohs”. Ban huấn luyện và các thành viên trên băng ghế dự bị đồng loạt lao ra khu vực kỹ thuật để phản đối quyết định của trọng tài người Pháp Francois Letexier. Họ cho rằng Salah đã bị phạm lỗi trong vòng cấm chỉ ít giây trước khi Argentina tổ chức pha phản công ghi bàn.

Sau trận đấu, cư dân mạng tranh cãi gay gắt về tình huống này, cho rằng trọng tài thiên vị. Trước đó, Ai Cập bị từ chối bàn thắng của Zico ở đầu hiệp 2, khi công nghệ VAR xác định trước đó đã có lỗi với Lisandro Martinez.

Dù bị loại khỏi World Cup 2026, Salah vẫn được nhiều người hâm mộ gọi tên trên mạng xã hội. “Dành sự tôn trọng cho Mohamed Salah. Anh và tuyển Ai Cập đã cống hiến tất cả, nhưng trước những quyết định gây tranh cãi, họ cũng không thể làm gì hơn”, “Ai Cập đã ở rất gần việc tiễn nhà đương kim vô địch thế giới khỏi World Cup. Mohamed Salah đúng là siêu sao đẳng cấp. Huyền thoại bất diệt!”... là một số bình luận của dân mạng.

Ở vòng tứ kết, Argentina sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia.