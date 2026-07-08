BLV viral khắp MXH với một câu nói về Argentina là ai?

Gây sốt mạng xã hội với câu nói cảm xúc ở trận Argentina - Cape Verde, Quốc Việt xem đó là khoảnh khắc vui trong hành trình làm nghề.

Quốc Việt là một trong những bình luận viên tại World Cup 2026.

Sau mỗi trận đấu tham gia bình luận tại World Cup 2026, Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1995) - biên tập viên, bình luận viên của VTVCab - thường dành thời gian lướt mạng xã hội để đọc phản hồi của khán giả.

Trong lần đi "nghe ngóng" như vậy sau trận đấu giữa Argentina và Cape Verde hôm 4/7, Quốc Việt bất ngờ khi thấy câu nói của mình: "Rất nhiều huyền thoại Argentina có mặt trên khán đài, còn những huyền thoại của Cape Verde đang chạy ở trên sân" được chia sẻ rộng rãi.

Giữa một trận đấu nghẹt thở, đầy kịch tính giữa hai đội bóng chênh lệch nhau về tên tuổi ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, bình luận của Quốc Việt được nhiều khán giả gật gù đồng tình.

"Với tôi, đây sẽ là một trong những kỷ niệm vui, đáng nhớ trong công việc bình luận viên ở mùa World Cup 2026", anh nói với Tri Thức - Znews.

Màn ứng biến gây sốt

Nhớ lại buổi bình luận sáng 4/7, Quốc Việt đánh giá đây là một trong những trận đấu ấn tượng đối với anh ở World Cup năm nay.

"Tôi nhớ khi bình luận câu đó, góc máy truyền hình đã quay đến các danh thủ Argentina 3-4 lần, rất nhiều người như Mario Kempes, Simeone, Lavezzi, Pastore, Maxi Rodriguez... Nhưng, tuyệt nhiên không có danh thủ Cape Verde nào cả. Họ mới chơi trận đầu ở vòng loại World Cup vào năm 2000, nên tôi nhận ra: 'À, đây là lịch sử của họ, huyền thoại của họ đang chạy trên sân'", Quốc Việt kể về tình huống ứng biến giúp anh viral trên mạng.

Với một bình luận viên như Quốc Việt, việc lời bình luận trận đấu có thể chạm đến cảm xúc khán giả là niềm vui. Song, anh cũng cho rằng một câu bình luận viral cũng như một cầu thủ ghi được bàn thắng đẹp, có thể tạo hiệu ứng tức thời, phủ sóng vài ngày, vài tuần hoặc cả tháng nhưng không thể quyết định sự nghiệp lâu dài của người đó có thành công hay không. Đó là lý do sau mỗi phiên bình luận, anh sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Quốc Việt vinh dự khi có cơ hội làm việc với nhiều bình luận viên kinh nghiệm, tên tuổi tại World Cup 2026.

"Cá nhân tôi cũng không biết yếu tố nào để một câu bình luận chạm đến cảm xúc khán giả: kiến thức chuyên môn, cảm xúc lúc đó hay yếu tố bất ngờ, cũng có thể là cả 3 điều đó. Nếu biết 'công thức', có khi tôi phải có 10-20 câu bình luận viral rồi", anh hóm hỉnh.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự mong chờ vào những màn bình luận tiếp theo của Quốc Việt, đặc biệt là những câu nói giàu cảm xúc. Trước điều này, nam bình luận viên chia sẻ mục tiêu của anh trước mỗi trận đấu luôn là truyền tải đúng năng lượng, tinh thần, tính chất của sự kiện; cung cấp hài hòa yếu tố chuyên môn, cảm xúc và thông tin.

"Chưa bao giờ tôi bước vào một trận đấu với tâm thế 'hôm nay phải nói một câu viral' cả. Đó không phải điều tôi tìm kiếm trên hành trình làm nghề", anh chia sẻ.

Bên cạnh trận Argentina - Cape Verde, có hai trận đấu khác Quốc Việt thực sự thích tính đến hiện tại là màn so tài của Argentina - Algeria, nơi Messi lập cú hat-trick ở tuổi 39, và trận Thụy Điển - Tunisia, nơi anh được đồng hành với bình luận viên tên tuổi Quang Huy.

Vinh dự được bình luận World Cup

Vốn yêu thích thể thao từ nhỏ, Quốc Việt sớm mày mò tìm kiếm những công việc liên quan đến lĩnh vực yêu thích để thử sức. 10 năm trước, anh bắt đầu làm cộng tác viên cho một kênh tin tức online. Cách đây 6 năm, anh lần đầu tiên được bình luận một trận đấu phát sóng trên truyền hình.

"Tôi vẫn nhớ đó là trận Phù Đổng 1-0 Trẻ PVF ngày 10/7/2020", anh nói.

Trong số dàn bình luận viên năm nay, Quốc Việt nhận được lời mời từ trước World Cup khoảng 2 tháng. Vui, háo hức và có chút hồi hộp là cảm xúc của anh khi đó.

Quốc Việt hiện là biên tập viên, bình luận viên tại VTVCab.

"Khi nhìn đội hình bình luận viên, tôi cũng thấy áp lực vì có rất nhiều tên tuổi lớn. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới không phải các trận đấu, mà là cơ hội được kết nối, giao lưu, học hỏi từ nhiều cái tên giỏi, từ các đơn vị truyền hình khác, một dịp mà thường ngày chắc chắn hiếm có", anh nói.

Về chuyên môn, Quốc Việt cho biết nghiệp vụ của bình luận viên ở World Cup không khác các giải đấu khác. Anh vẫn chuẩn bị cho mỗi trận đấu giống như khi công tác thường ngày ở cơ quan. Có chăng khác biệt ở cảm xúc khi được tác nghiệp ở giải đấu là đỉnh cao bóng đá, không sự kiện thể thao nào mang lại sự gắn kết và khơi dậy niềm tự hào lớn như vậy.

Bên cạnh đó, lượng khán giả theo dõi trên sóng trực tiếp các trận đấu World Cup cao gấp nhiều lần các giải đấu khác. Với một bình luận viên, nỗi lo lắng xảy ra sai sót là có.

"Tôi cố gắng tập trung vào trận đấu và không suy nghĩ đến những áp lực xung quanh. Bình luận viên nào cũng từng mắc phải sai sót, đó là điều không tránh khỏi. Nhưng giống như thủ môn vậy, điều quan trọng nhất ngay lúc đó là tạm gác sai lầm sang một bên, hoàn thành tốt phần còn lại của trận đấu, việc rút kinh nghiệm để sau", anh nói.

Tối 7/7, Quốc Việt tham gia bình luận trận Argentina - Ai Cập ở vòng 1/8. Anh tin rằng Messi và La Albiceleste sẽ tái ngộ Pháp ở chung kết.