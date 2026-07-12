Messi chuyền bóng đẹp mắt khiến dân mạng phát cuồng

Lionel Messi khiến người hâm mộ trầm trồ với một pha chuyền bóng bằng chân trái đầy ngẫu hứng trong cuộc đối đầu với Thụy Sĩ.

Pha chuyền bóng bằng má ngoài của Messi khiến khán giả thích thú. Nguồn: @Siiros2/X.

Giữa thế trận giằng co của trận tứ kết, Lionel Messi thực hiện kỹ thuật vẩy má ngoài (trivela) khiến đông đảo khán giả reo hò. Trong pha xử lý ở khu vực góc sân, đội trưởng Argentina dùng chân trái hất bóng bổng về phía sau theo quỹ đạo vòng cung. Chưa đến một giây, đường chuyền đưa bóng vượt qua hàng tiền vệ Thụy Sĩ và rơi đúng đà băng lên của đồng đội.

Pha bóng không dẫn đến bàn thắng. Tuy nhiên, nó nhanh chóng được chia sẻ trên X và nhiều diễn đàn bóng đá. Người hâm mộ gọi đây là một trong những đường chuyền đẹp nhất của Messi tại World Cup 2026. Nhiều tài khoản cho rằng chỉ những cầu thủ sở hữu nhãn quan linh hoạt mới dám thực hiện pha xử lý như vậy.

Các chuyên gia nhận định giá trị của tình huống không chỉ nằm ở kỹ thuật. Messi gần như không cần ngoảnh đầu nhiều lần trước khi thực hiện đường chuyền. Anh đã quan sát vị trí đồng đội từ trước. Sau đó, anh dùng một cú chạm tinh tế để đưa bóng đến khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Thụy Sĩ.

Theo phân tích của The Conversation, lợi thế lớn nhất của những cầu thủ thuận chân trái như Messi là khả năng mở góc chuyền khác biệt so với phần lớn cầu thủ trên sân. Khi nhận bóng ở tư thế mở, họ có thể thực hiện những đường chuyền chéo hoặc hất bóng bằng chân thuận mà không cần thêm nhịp chỉnh bóng. Điều này khiến hậu vệ đối phương khó phán đoán hướng xử lý.

Messi có mặt ở nhiều điểm nóng trên sân trận gặp Thụy Sĩ, có một pha kiến tạo. Ảnh: Reuters.

BBC từng phân tích Messi hiện tại không còn dựa nhiều vào tốc độ như giai đoạn đầu sự nghiệp. Thay vào đó, anh kiểm soát trận đấu bằng khả năng đọc không gian và lựa chọn thời điểm tung ra đường chuyền quyết định. Chính nhãn quan chiến thuật giúp tiền đạo 39 tuổi tiếp tục tạo khác biệt ở đẳng cấp cao nhất.

Argentina khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng ba chiến thắng liên tiếp ở bảng J. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni lần lượt đánh bại Algeria (tỷ số 3-0), Áo (2-0) và Jordan (3-1) để giành ngôi đầu với thành tích toàn thắng. Lionel Messi ghi 6 bàn sau vòng bảng, gồm một cú hat-trick vào lưới Algeria, cú đúp trước Áo và một bàn thắng vào lưới Jordan. Đội trưởng Argentina hai lần được FIFA bầu là Cầu thủ hay nhất trận.

Đến vòng 16 đội, Argentina tạo nên màn ngược dòng trước Ai Cập. Đại diện Nam Mỹ bị dẫn 0-2 trước khi Cristian Romero rút ngắn tỷ số. Messi ghi bàn gỡ hòa, tạo tiền đề để Enzo Fernández ấn định chiến thắng 3-2 ở những phút cuối.

Tại tứ kết, Argentina vượt qua Thụy Sĩ 3-1 sau hiệp phụ. Alexis Mac Allister mở tỷ số từ quả phạt góc do Messi thực hiện. Argentina sẽ gặp Anh ở bán kết.

Sau năm trận, Messi có 8 bàn thắng và 1 kiến tạo. Trận gặp Thụy Sĩ cũng khép lại chuỗi ghi bàn liên tiếp của anh tại World Cup 2026. Dù vậy, đội trưởng Argentina vẫn tạo dấu ấn với một pha kiến tạo từ tình huống phạt góc và nhiều pha tổ chức tấn công. Messi tiếp tục là điểm tựa trong lối chơi của nhà đương kim vô địch, trong khi những khoảnh khắc tỏa sáng của Julian Alvarez và Lautaro Martinez giúp Argentina tiến gần hơn mục tiêu bảo vệ ngôi vương.