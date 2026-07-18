Beckham lại bị la ó

David Beckham chỉ biết cười trừ khi bị khán giả la ó tại New York (Mỹ) vì từ chối dự đoán Argentina hay Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2026.

Ngày 17/7, cựu đội trưởng tuyển Anh cùng huyền thoại Brazil Kaka tham dự sự kiện Fanatics Fest ở New York (Mỹ) và được hỏi đội nào sẽ nâng cúp vô địch vào rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam).

Beckham đáp: "Ôi trời. Rõ ràng tôi từng thi đấu ở Tây Ban Nha nên tôi có tình cảm rất lớn với đất nước này cũng như đội tuyển của họ. Tôi nghĩ họ đã có một kỳ World Cup xuất sắc và hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở trận chung kết".

Nhắc đến Argentina, cựu danh thủ Anh nói "Albiceleste" có Messi. "Cũng giống như khi nói về Ricardo (Kaka), tôi sẽ nói điều tương tự về Lionel. Cậu ấy là một cầu thủ phi thường, nhưng quan trọng hơn còn là một con người tuyệt vời, có những giá trị đúng đắn và luôn đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng".

Khi người dẫn chương trình tiếp tục yêu cầu đưa ra lựa chọn, Beckham đáp:

"Tôi sẽ giữ thái độ trung lập. Tôi không biết ai sẽ thắng. Tôi mong Lionel sẽ có một trận đấu thật tuyệt vì cậu ấy là một con người và cầu thủ xuất chúng. Nhưng Tây Ban Nha sẽ là đối thủ cực kỳ khó chơi. Tôi sẽ không nói ai sẽ vô địch. Tôi chỉ muốn ngồi lại và tận hưởng trận đấu".

Ngay sau câu trả lời này, nhiều khán giả đã đồng loạt la ó Beckham. Cựu tiền vệ người Anh và Kaka chỉ biết bật cười trước phản ứng từ đám đông, theo Daily Mail.

Beckham sau đó đùa: "Lâu rồi tôi mới bị la ó đấy. Hôm trước tôi cũng bị một chút, nhưng thật sự không ngờ hôm nay lại bị ở đây".

Beckham trên khán đài trận bán kết Anh - Argentina. Ảnh: Reuters.

Tình huống Beckham nhắc tới xảy ra tại trận bán kết giữa tuyển Anh và Argentina rạng sáng 16/7. Khi hình ảnh cựu sao MU xuất hiện trên màn hình lớn của sân vận động, nhiều cổ động viên Argentina đã đồng loạt huýt sáo và la ó, tạo nên bầu không khí căng thẳng, theo HITC.

Sau khi tuyển Anh bại trận, Beckham được nhìn thấy với vẻ mặt thất thần, ngồi trên khán đài sân vận động Atlanta với hai tay ôm đầu và được con trai Cruz an ủi.

Nếu tuyển Anh góp mặt ở chung kết, Beckham hẳn đã dễ dàng chọn đội bóng quê hương. Thay vào đó, ông phải đưa ra lựa chọn giữa nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha và "kỳ phùng địch thủ" Argentina.

Beckham hiện có mối quan hệ thân thiết với Messi, người đang khoác áo Inter Miami, đội bóng do chính Beckham đồng sở hữu.

Tuy nhiên, mối duyên nợ giữa Beckham và Argentina đã kéo dài gần ba thập kỷ. Tại World Cup 1998, ông nổi tiếng với tấm thẻ đỏ sau cú đá vào Diego Simeone, trước khi tuyển Anh thất bại trước Argentina ở loạt luân lưu vòng 16 đội.

Đến bán kết World Cup năm nay, Beckham thêm một lần đau lòng chứng kiến tuyển Anh gục ngã trước Argentina.