Mối duyên của những 'cậu bé' Tây Ban Nha sắp đối đầu thần tượng Messi

Ngoài loạt ảnh với Yamal, Messi còn khiến người hâm mộ thích thú khi từng chụp ảnh chung với Pau Cubarsi, Joan Garcia hay Pablo Gavi khi các cầu thủ này còn nhỏ.

Ngày 20/7, Tây Ban Nha sẽ chạm trán Argentina ở trận chung kết World Cup 2026, tạo nên màn đối đầu đặc biệt bậc nhất lịch sử khi đương kim vô địch Euro gặp đương kim vô địch Copa America.

Bên cạnh đó, điểm trùng hợp thú vị là nhiều cầu thủ trong đội tuyển Tây Ban Nha từng có ảnh chụp chung với "đối thủ" Messi khi còn là những cậu bé, thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nổi tiếng nhất là loạt ảnh Lamine Yamal được Messi "tắm" cho khi anh mới 6 tháng tuổi. Bộ ảnh được thực hiện năm 2007, đăng trong lịch từ thiện năm 2008 do quỹ của Barcelona và tờ báo Diario Sport tổ chức. Cả Messi và Yamal đều không hề quen biết hay có mối liên hệ nào trước đó.

Theo BBC, ngay sau khi Yamal chào đời, gia đình anh tham gia chương trình bốc thăm do Diario Sport phối hợp cùng UNICEF và nhà tài trợ áo đấu của Barcelona tổ chức.

Yamal được chụp chung với Messi khi mới 6 tháng tuổi. Ảnh: Diario Sport.

Những gia đình may mắn sẽ được chụp ảnh cùng một cầu thủ đội một Barcelona. Gia đình Yamal trúng giải, và tình cờ được ghép cặp với Messi.

"Hồi đó, không ai có thể tưởng tượng được rằng đứa bé này sẽ trở thành con người như bây giờ và bạn cũng chẳng thể biết rằng Messi sẽ trở nên vĩ đại đến thế. Chúng ta đang nói về năm 2007. Messi lúc đó mới chỉ bắt đầu ở Barca. Số phận, định mệnh đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện này", nhiếp ảnh gia Joan Montfort, người chụp bộ ảnh, nói với The Athletic.

Trong khi đó, Gavi là cầu thủ lớn lên cùng hình mẫu Lionel Messi trong giai đoạn siêu sao người Argentina tỏa sáng tại Barcelona. Anh từng nhiều lần có cơ hội chụp ảnh bên thần tượng từ ngày nhỏ, khi trưởng thành từ lò đào tạo La Masia.

Không chỉ Yamal, Dani Olmo, Gavi, Joan Garcia hay Pau Cubarsi đều từng chụp ảnh check-in với Messi. Ảnh: 433.

Với Dani Olmo, mối liên hệ giữa anh và Lionel Messi không nổi tiếng như câu chuyện của Lamine Yamal hay Gavi, nhưng vẫn mang ý nghĩa biểu tượng. Trong những năm tháng trưởng thành ở hệ thống đào tạo trẻ Tây Ban Nha, Olmo từng có cơ hội gặp Messi khi siêu sao người Argentina đang ở đỉnh cao cùng Barcelona.

Giống như nhiều cầu thủ cùng thế hệ, Olmo xem Messi là hình mẫu để học hỏi và noi theo. Những màn trình diễn của chủ nhân 8 Quả bóng Vàng từng trở thành chuẩn mực mà các tài năng trẻ Tây Ban Nha hướng đến. Nhiều năm sau, Olmo giờ đã trở thành một trong những trụ cột giàu kinh nghiệm nhất trên hàng công của tuyển Tây Ban Nha.

Thủ môn Joan Garcia cũng nằm trong danh sách các tuyển thủ Tây Ban Nha từng có dịp chụp ảnh cùng Lionel Messi từ khi còn nhỏ. Khi ấy, đó có thể chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua - một bức ảnh lưu niệm hay một cuộc gặp ngắn ngủi - nhưng giờ đây, những ký ức ấy mang ý nghĩa hoàn toàn khác trong bối cảnh cả hai chuẩn bị đối đầu ở trận chung kết World Cup.