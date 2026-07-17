Cựu trọng tài FIFA: 'Bellingham có thể bị cấm thi đấu'

Keith Hackett, cựu trọng tài FIFA, cho rằng việc Bellingham đánh cầu thủ Argentina khi thua cuộc là "bốc đồng và ngớ ngẩn", khiến anh có nguy cơ đối diện án phạt.

Jude Bellingham bị chỉ trích khi đánh cầu thủ Argentina.

Ở trận bán kết với Argentina rạng sáng 16/7, tuyển Anh đã dẫn trước với pha lập công của tiền đạo Anthony Gordon ở phút thứ 55. HLV Thomas Tuchel đưa chiến thuật về phòng ngự.

Nhưng chỉ trong 10 phút cuối trận, Lionel Messi đã khiến thế trận đảo ngược hoàn toàn khi kiến tạo cho hai bàn thắng liên tiếp của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez, ấn định chiến thắng cho đội nhà.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, "Tam sư" choáng váng, các cầu thủ thất thần khi không thể giành được tấm vé vào chung kết. Mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn đối với của các cầu thủ Anh khi chứng kiến màn ăn mừng của Argentina, khiến cảm xúc dâng trào không kiểm soát.

Trong đó, khoảnh khắc Jude Bellingham tiến đến và vung tay tát vào phía sau đầu Valentín Barco, cầu thủ dự bị của Argentina, nhanh chóng lan truyền sau trận bán kết, bị đánh giá là hành động xấu xí tại World Cup 2026.

Sự việc xảy ra khi các cầu thủ Argentina từ khu vực kỹ thuật chạy vào sân ăn mừng chiến thắng 2-1, trong khi Bellingham và đồng đội chưa hết thất vọng vì để thua ngược ở những phút cuối.

Trả lời độc quyền với Football Insider, cựu chủ tịch Tổ chức Trọng tài Chuyên nghiệp Anh (PGMOL) và cựu trọng tài FIFA, Keith Hackett, nhận xét: "Hành động của Jude Bellingham là bốc đồng và ngớ ngẩn, và cậu ta hoàn toàn có thể bị phạt tiền hoặc cấm thi đấu. Tuy nhiên, cậu ta cũng có thể may mắn và ban kỷ luật quyết định không có hành động nào".

Tuy nhiên, Hackett lưu ý rằng tại mùa giải năm nay, FIFA đã có nhiều quyết định gây tranh cãi. "Ban kỷ luật của FIFA tại World Cup lần này đã không thể hiện được phong độ tốt. Việc cho phép đình chỉ lệnh cấm đối với Balogun dường như cho thấy sự can thiệp chính trị", ông nhận định.

Bellingham có nhiều pha tranh cãi với Messi và các cầu thủ Argentina suốt trận đấu. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã ra quyết định gây tranh cãi dữ dội khi tạm đình chỉ án treo giò tự động một trận đối với tiền đạo Folarin Balogun của Mỹ sau chiếc thẻ đỏ ở trận thắng Bosnia & Herzegovina. Thay vì xóa hoàn toàn hồ sơ thẻ, FIFA đã áp dụng hình thức "xóa tạm thời" có điều kiện, cho phép anh ra sân ở trận vòng 16 đội gặp Bỉ.

Theo Times, dù Ủy ban Kỷ luật FIFA có tới 18 thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, quyết định chưa từng có tiền lệ liên quan đến chiếc thẻ đỏ của Balogun lại không được thông qua theo hình thức biểu quyết tập thể.

Thay vào đó, toàn bộ phán quyết được đưa ra bởi duy nhất Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Mohammad Al Kamali. Ông là luật sư kiêm cựu nghị sĩ của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Theo quy định hiện hành của FIFA, Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật có quyền tự mình ban hành quyết định hoặc ủy quyền cho một thành viên khác xử lý vụ việc mà không bắt buộc phải tham khảo ý kiến của toàn bộ ủy ban.

Trước làn sóng chỉ trích, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã khẳng định: "Các cơ quan tư pháp của FIFA hoạt động một cách độc lập, áp dụng đúng quy định và đưa ra quyết định dựa trên các tình tiết cụ thể của từng vụ việc. Đó là nguyên tắc mà chúng tôi luôn duy trì".

Theo Football Insider, ban kỷ luật của FIFA đã đưa ra một số quyết định "thú vị" trong suốt World Cup 2026, vì vậy không thể dự đoán điều gì có thể xảy ra với Bellingham.

Hackett cũng đề cập đến hành động trong màn ăn mừng gây tranh cãi của Argentina khi giơ cao thông điệp nhạy cảm liên quan đến quần đảo nằm ở Nam Đại Tây Dương. FIFA đang xem xét án kỷ luật đối với tuyển Argentina sau khi các cầu thủ của đại diện Nam Mỹ trưng biểu ngữ mang thông điệp chính trị sau trận thắng. Hackett cũng đồng tình rằng Liên đoàn bóng đá Argentina nên bị phạt.

Jude Bellingham bật khóc sau trận thua Argentina Chân sút số 10 của tuyển Anh không giấu nổi sự tiếc nuối sau khi "Tam Sư" bị Argentina lội ngược dòng ở trận bán kết rạng sáng 16/7.