Khách quay lại trả 500.000 đồng mới biết chủ nợ ở TP.HCM đã mất 2 năm

Khi biết chủ nợ năm xưa đã qua đời vì tai nạn giao thông, người phụ nữ bàng hoàng, nghẹn ngào gửi lại con gái chủ sạp tạp hoá số tiền 500.000 đồng.

Bàng hoàng phát hiện chủ nợ đã mất 2 năm khi mang 500.000 đồng đến trả Mang khoản tiền nợ năm xưa quay lại sạp tạp hóa cũ để gửi trả, người phụ nữ bàng hoàng rơi nước mắt khi biết tin người chủ quán tốt bụng đã qua đời từ lâu.

Ngày 21/7, clip ghi lại cuộc hội thoại của 2 người phụ nữ tại chợ Phú Giáo (xã Phú Giáo, TP.HCM) được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 50.000 lượt xem cùng hàng trăm bình luận bày tỏ sự xúc động.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 16h25 cùng ngày, một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm đi ngang qua sạp tạp hóa rồi bất ngờ dừng lại. Bà trò chuyện với người phụ nữ đang đứng bán hàng: "Hồi đó cô thiếu mẹ con 500.000 đồng, lâu lắm rồi. Nay cô ghé lại trả, con cầm giùm cô. Con nhắn mẹ cho cô cảm ơn nghe".

Trước lời đề nghị bất ngờ, người con gái bán hàng trả lời: "Cô biết mẹ con đã mất không?".

Thông tin khiến vị khách ngơ ngác, nghẹn ngào thốt lên: "Mẹ mất rồi hả? Thiệt hả? Trời ơi, tội nghiệp vậy. Trời ơi, cô đâu có hay...".

Trầm ngâm một lúc, bà ngậm ngùi cho biết trước đây công việc làm ăn gặp biến cố, nợ nần nên đành nợ lại tiền hàng. Sau đó vì nghỉ bán nhiều năm nên bà không có cơ hội quay lại dãy chợ cũ.

Thấy vị khách bàng hoàng, người con gái nhẹ nhàng trải lòng: "Mẹ con bị tai nạn, mất khoảng 2 năm trước".

Chia sẻ với Tri thức - Znews, chị Lê Nha (42 tuổi, ngụ xã Phú Giáo), chủ tài khoản đăng tải đoạn video và là con gái của người chủ tiệm quá cố, cho biết vị khách trên từng là mối quen của mẹ chị. Vì người này chuyển sang sinh sống ở địa phương khác nên chị không có thông tin liên lạc hay tin tức gì về bà.

"Lâu ngày gặp lại, tôi chỉ nghĩ cô ghé thăm chứ không ngờ cô mang tiền đến trả nên rất bất ngờ. Tôi cảm thấy vui và rất trân trọng tình cảm cô ấy dành cho mẹ mình", chị Nha tâm sự.

Chị Nha xúc động nhớ lại, lúc nghe tin mẹ chị không còn, vị khách lặng người đi vì thương xót. Thấy vậy, chị nhẹ nhàng trấn an, bảo bà cứ khấn nguyện hướng về hương linh của mẹ chị như một lời thông báo rằng bà đã ghé qua và hoàn trả xong xuôi khoản nợ.

Theo lời chị Nha, lúc còn sống, mẹ chị là người giàu tình cảm, luôn sẵn lòng cho những bà con có hoàn cảnh ngặt nghèo mua nợ đồ đạc. Hiện chị đã tiếp quản lại gian hàng của mẹ sau khi bà qua đời.

Sau khi gửi lại khoản tiền cùng những lời thăm hỏi chân tình, người phụ nữ lặng lẽ rời đi. Dù không biết tên tuổi hay địa chỉ cụ thể của người đó, chị Nha cho biết chị rất trân trọng hành động này.