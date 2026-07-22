Chuyện ít biết về người hùng World Cup lấy túi nylon bọc đồ về nước

Ít ai biết rằng phía sau ánh hào quang World Cup của Marc Cucurella là câu chuyện cảm động về hành trình đồng hành cùng cậu con trai mắc chứng tự kỷ.

Marc Cucurella chụp ảnh cùng vợ sau khi Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

Sau khi cùng tuyển Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2026, Marc Cucurella trở thành cái tên được người hâm mộ nhắc đến nhiều không chỉ bởi màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ mà còn bởi hình ảnh giản dị ngoài đời.

Thế nhưng, phía sau chức vô địch thế giới là câu chuyện ít người biết về một người cha đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn cuộc sống sau khi con trai đầu lòng được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ.

Với Cucurella, World Cup có thể là đỉnh cao sự nghiệp, nhưng điều khiến anh tự hào nhất lại là gia đình và hành trình đồng hành cùng cậu con trai đặc biệt mang tên Mateo, theo El Heraldo.

Gia đình là "danh hiệu" lớn nhất

Ít ngày trước trận chung kết World Cup 2026, Cucurella từng khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ sẽ cân nhắc khép lại hành trình cùng tuyển Tây Ban Nha nếu đội nhà lên ngôi vô địch.

"Nếu chúng tôi vô địch, tôi đã có cả Euro lẫn World Cup. Đời cầu thủ còn gì để phấn đấu nữa?", hậu vệ sinh năm 1998 chia sẻ.

Ở tuổi 28, khi vẫn đang ở giai đoạn đỉnh cao phong độ, phát biểu ấy khiến không ít người ngạc nhiên. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, đằng sau suy nghĩ đó là mong muốn được dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là con trai đầu lòng Mateo.

Marc Cucurella và vợ là Claudia Rodríguez đã bên nhau từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Sau nhiều năm đồng hành, họ xây dựng tổ ấm với ba người con gồm Mateo (sinh năm 2019), Río (2021) và Bella (2022). Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ những chuyến du lịch, sinh nhật cho đến những bữa cơm gia đình giản dị.

Marc Cucurella bên Mateo sau trận chung kết World Cup 2026.

Ngoài sân cỏ, Cucurella nhiều lần khẳng định điều khiến anh tự hào nhất không phải những danh hiệu, mà chính là gia đình. Mỗi khi ghi bàn, hậu vệ người Tây Ban Nha đều thực hiện màn ăn mừng hình chim cánh cụt để tri ân vợ và ba con.

Theo Cucurella, chim cánh cụt là loài vật gắn bó với bạn đời và gia đình suốt cuộc đời. Vì vậy, anh muốn dùng màn ăn mừng ấy để gửi gắm thông điệp rằng mọi thành công trên sân cỏ đều thuộc về những người thân yêu luôn đồng hành phía sau mình.

Những trải nghiệm trong cuộc sống cũng khiến Cucurella thay đổi cách nhìn về sự nghiệp. Anh từng khẳng định sẽ không lựa chọn khoác áo một đội bóng nếu nơi đó không có hệ thống trường học và các chương trình hỗ trợ phù hợp dành cho Mateo.

Với hậu vệ người Tây Ban Nha, sự phát triển của con trai luôn quan trọng hơn bất kỳ bản hợp đồng hay cơ hội thi đấu nào.

"Tôi luôn nói rằng gia đình là trên hết. Bóng đá rất quan trọng nhưng gia đình còn quan trọng hơn nhiều".

Hành trình đồng hành cùng cậu con trai mắc chứng tự kỷ

Biến cố lớn nhất của gia đình Cucurella đến khi Mateo được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder - ASD) mức độ 1 vào năm 3 tuổi.

Những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện khi cậu bé học mẫu giáo. Mateo thường chơi một mình, ít tương tác với bạn bè và chậm phát triển ngôn ngữ hơn các bạn cùng trang lứa.

Nhớ lại khoảng thời gian ấy, Cucurella cho biết trong các bức ảnh gia đình, Mateo đều đứng tách khỏi mọi người. Khi nhận ra con gần như không nói chuyện, hai vợ chồng bắt đầu đưa con đi thăm khám và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia.

Việc nhận chẩn đoán là cú sốc lớn đối với cả gia đình. Giống như nhiều bậc cha mẹ khác, hai vợ chồng rơi vào trạng thái hoang mang vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong những tháng đầu, họ cũng chưa nhận được nhiều sự hướng dẫn từ nhà trường về cách đồng hành cùng một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ.

Con trai Mateo đã thay đổi cách Marc Cucurella nhìn về cuộc sống.

Claudia Rodríguez nhớ lại mỗi ngày hai vợ chồng đưa Mateo đến trường rồi lặng lẽ khóc trên đường trở về, theo Cadena100.

"Điều khiến tôi sợ nhất là sự không chắc chắn. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, không biết tương lai của con sẽ như thế nào. Đó là điều khó khăn nhất đối với tôi", cô nói.

Theo Claudia, với hai con Rio và Bella, chị có thể phần nào hình dung con đường trưởng thành của các bé. Nhưng với Mateo, mọi thứ đều là dấu hỏi.

"Tôi biết các con khác của mình sẽ có khả năng học tập, làm việc và xây dựng cuộc sống riêng. Nhưng với Mateo thì hiện tại tôi chưa thể biết. Tôi không biết hành trình của con sẽ đi đến đâu. Dù thế nào đi nữa, cả gia đình vẫn sẽ luôn ở bên con".

Mateo thuộc nhóm trẻ tự kỷ không nói được (non-verbal), vì vậy việc giao tiếp với con luôn là thử thách lớn đối với gia đình.

Trong loạt phim tài liệu Married to the Game phát trên Amazon Prime, Cucurella và Claudia nhiều lần bật khóc khi kể về quãng thời gian bất lực vì không thể hiểu con đang nghĩ gì hay cảm thấy ra sao.

Thay vì cố gắng thay đổi con trai, Cucurella lựa chọn thay đổi chính mình. Anh dành thời gian đọc sách, tìm hiểu về chứng tự kỷ, tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia tâm lý và cả những người đang sống chung với chứng tự kỷ để hiểu hơn về cách Mateo cảm nhận thế giới.

Theo thời gian, chính Mateo đã giúp anh trở nên kiên nhẫn hơn, biết lắng nghe nhiều hơn và đồng cảm hơn với những gia đình có con mắc chứng tự kỷ.

Marc Cucurella chụp ảnh cùng vợ Claudia Rodríguez và ba con nhân dịp sinh nhật lần thứ 6 của Mateo.

Hiện nay, mọi sinh hoạt của gia đình đều được sắp xếp dựa trên nhu cầu của Mateo. Những chuyến đi dài, nơi quá đông người hay sự thay đổi đột ngột trong lịch trình đều có thể khiến cậu bé căng thẳng, vì vậy cả nhà luôn lên kế hoạch rất cẩn thận trước mỗi hoạt động.

"Khi biết con mắc chứng tự kỷ, chúng tôi nhận ra mình chưa hề được chuẩn bị cho điều đó. Là cha mẹ, chúng tôi phải học rất nhiều và có lẽ chính Mateo cũng đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều", Cucurella nói.

Chính vì vậy, trong nhiều năm, Mateo không đến sân vận động để tránh những môi trường quá đông người có thể khiến em cảm thấy quá tải.

Thay vì giấu kín câu chuyện của gia đình, Cucurella và Claudia lựa chọn chia sẻ công khai hành trình của mình với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức về chứng rối loạn phổ tự kỷ. Họ hy vọng nhiều gia đình có hoàn cảnh tương tự sẽ cảm thấy được đồng cảm và nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ cộng đồng.

"Nếu việc chia sẻ câu chuyện này có thể giúp xuất hiện thêm nhiều trung tâm, nhiều trường học và nhiều sự hỗ trợ hơn cho các gia đình khác, thì điều đó hoàn toàn xứng đáng".

Đối với Cucurella, những chiếc cúp rồi sẽ trở thành ký ức của sự nghiệp. Nhưng hành trình đồng hành cùng Mateo mới là "trận đấu" lớn nhất cuộc đời anh. Chính cậu con trai đặc biệt ấy đã dạy người hậu vệ Tây Ban Nha về sự kiên nhẫn, lòng bao dung và tình yêu vô điều kiện.