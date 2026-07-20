Cucurella gây sốt khi xách cúp LEGO đựng trong túi nylon

Hình ảnh Cucurella xách túi nylon đựng chiếc cúp bằng LEGO khiến nhiều người hâm mộ thích thú và lan truyền trên mạng xã hội.

Cucurella xách cúp LEGO về bằng túi nylon Hình ảnh hậu vệ Marc Cucurella rời sân MetLife với chiếc cúp LEGO bỏ trong túi nylon khiến dân mạng bật cười.

Trong đoạn video do nhà báo Guille Casquero của AS Television ghi lại hôm 20/7, Marc Cucurella được nhìn thấy rời sân MetLife với chiếc túi nylon lớn trên tay, bên trong là chiếc cúp cùng một số vật dụng khác.

Anh vừa đi, vừa vẫy tay chào người hâm mộ. Hình ảnh gần gũi và có phần hài hước này nhanh chóng được nhiều người chia sẻ, đoạn video cũng hút tới 8,7 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác.

"Trời ơi cái hộp đựng sang trọng đâu rồi", "Họ thực sự đựng cúp vô địch bằng túi nylon sao", "Nhìn cảnh này làm tôi buồn cười quá, trông họ cũng rất gần gũi" hay "Đúng là nhà vô địch, muốn cầm cúp thế nào cũng được" là các bình luận thích thú của dân mạng dưới video.

Nhiều người lầm tưởng Cucurella đang cầm chiếc cúp vô địch chính thức của World Cup. Tuy nhiên, đó thực chất là phiên bản đặc biệt được lắp ghép từ các mảnh LEGO. Sau trận chung kết, toàn bộ tuyển thủ Tây Ban Nha đều nhận được mẫu cúp lưu niệm độc đáo này.

Cúp vô địch được vận chuyển bằng chiếc rương do Louis Vuitton chế tác. Ảnh: Louis Vuitton.

Chiếc cúp vô địch chính thức của World Cup 2026 được đựng trong chiếc rương Trophy Trunk độc bản do Louis Vuitton chế tác. Chiếc rương được thực hiện tại xưởng thủ công lịch sử của thương hiệu ở Asnières-sur-Seine, ngoại ô Paris (Pháp). Đây cũng là lần thứ 5 thương hiệu xa xỉ này thiết kế rương đựng cúp World Cup, tiếp nối truyền thống bắt đầu từ kỳ World Cup 2010 tại Nam Phi.

Ở trận chung kết gặp Argentina, Marc Cucurella chơi nổi bật. Anh cũng gây chú ý với một tình huống với Messi. Cụ thể, siêu sao số 10 được nhìn thấy "mách" trọng tài Slavko Vincic về việc Cucurella che miệng lúc nói chuyện, cho rằng anh vi phạm quy định.

Tuy nhiên, ông Slavko Vincic không chấp nhận đề nghị từ Messi. Hình ảnh trước đó cũng ghi lại hậu vệ Tây Ban Nha chỉ đưa tay lên lướt qua miệng, chưa đủ cơ sở để bị xử phạt.

Bên cạnh đó, trước trận chung kết, Cucurella còn tuyên bố sẽ xăm chân dung HLV Luis de la Fuente nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup. Trong buổi họp báo sau chiến thắng, ông Luis de la Fuente cũng hài hước đòi Cucurella giữ lời.

"Tôi quá già để xăm mình, nhưng các cầu thủ của tôi là những người biết giữ lời và tôi tin họ sẽ làm đúng như đã nói", ông nói.