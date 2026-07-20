Cảnh trái ngược gây sốc tại chung kết World Cup

Giữa lúc cầu thủ Argentina và Tây Ban Nha lao vào xô xát sau chung kết World Cup 2026, Lamine Yamal ở cạnh đó quỳ xuống cầu nguyện, tận hưởng khoảnh khắc lịch sử.

Khoảnh khắc Yamal 'chill' giữa hỗn loạn Khoảnh khắc đối lập giữa sự bình tĩnh của Lamine Yamal và những căng thẳng sau tiếng còi mãn cuộc khiến đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Lamine Yamal xuất hiện giữa sân với hình ảnh quỳ xuống cầu nguyện sau khi Tây Ban Nha vừa hạ gục Argentina ở chung kết World Cup 2026, theo Marca.

Chỉ cách đó vài mét, Leandro Paredes mất bình tĩnh và xảy ra va chạm với Gavi, khiến những phút sau tiếng còi mãn cuộc trở nên căng thẳng. Sự tương phản giữa cảnh hỗn loạn của các cầu thủ hai đội và hình ảnh Yamal lặng lẽ quỳ xuống khiến nhiều người sốc.

Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup lần thứ hai sau chiến thắng 1-0 trước Argentina nhờ bàn thắng của Ferran Torres ở phút 106 của hiệp phụ. Yamal chọn khoảnh khắc tĩnh lặng để cảm nhận cột mốc lớn nhất sự nghiệp.

Ở tuổi 19, Yamal trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất của trận chung kết. Không chỉ cùng Tây Ban Nha nâng cao cúp vàng thế giới, anh còn chứng kiến khoảnh khắc khép lại một chương trong sự nghiệp quốc tế của Lionel Messi - người từng là biểu tượng của thế hệ trước.

Sau trận đấu, khi Messi ngồi trên sân với vẻ thất vọng, Yamal đã tiến tới ôm và an ủi đàn anh. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, không chỉ bởi sự xúc động giữa hai cầu thủ ở hai đầu chiến tuyến, mà còn bởi câu chuyện đặc biệt kéo dài gần hai thập kỷ giữa họ.

Lamine Yamal ôm Lionel Messi sau trận chung kết World Cup 2026. Khoảnh khắc giữa hai thế hệ cầu thủ nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: Jeenah Moon/Reuters.

Năm 2007, khi Messi mới 20 tuổi, anh từng xuất hiện trong một bộ ảnh từ thiện của UNICEF và chụp cùng một em bé 5 tháng tuổi tên Lamine Yamal. Gần 19 năm sau, cậu bé năm nào gặp lại Messi trên sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới, nhưng lần này với tư cách nhà vô địch.

Sau những khoảnh khắc giàu cảm xúc với Messi, Yamal tiếp tục chia sẻ niềm vui cùng những người thân trong gia đình. Trong màn ăn mừng của tuyển Tây Ban Nha, cầu thủ trẻ ôm chầm lấy em trai Keyne.

Cậu bé 3 tuổi từng nhiều lần xuất hiện trên khán đài để cổ vũ anh trai trong suốt World Cup 2026, và cái ôm sau chức vô địch trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ của buổi lễ ăn mừng.