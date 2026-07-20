Messi cay đắng

Nhận thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, Messi và đồng đội chính thức trở thành cựu vương giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Biểu cảm cay đắng của Messi khi để vuột mất cơ hội bảo vệ ngôi vương World Cup.

Rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), World Cup 2026 bước đến trận đấu cuối cùng khi Argentina chạm trán Tây Ban Nha trên sân MetLife. Sau 120 phút thi đấu xuất sắc, Tây Ban Nha chính thức lên ngôi vô địch khi đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0.

Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên, máy quay lia tới khu vực Messi. Thủ quân Argentina bộc lộc biểu cảm cay đắng, chấp nhận việc không thể cùng đàn em bảo vệ ngôi vương World Cup.

Trên sân, nhiều cầu thủ Argentina cũng không giấu nổi vẻ buồn bã, tiếc nuối. Số khác đón nhận trận thua khá bình thản khi đây dường như là kết quả được dự đoán trước, đặc biệt kể từ khi Argentina phải chơi thiếu người do Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu.

Ngôi sao số 10 kết thúc World Cup 2026 với trận thua Tây Ban Nha 0-1. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội, khoảnh khắc của siêu sao số 10 cũng nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ. Không ít bình luận bày tỏ sự tiếc nuối cho thần tượng, khi đây có thể là mùa World Cup cuối cùng anh tham dự.

Với trận chung kết gặp Tây Ban Nha, Messi cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu một trận chung kết World Cup nếu không tính các thủ môn. Anh cũng là cầu thủ thứ hai trong lịch sử tham dự ba trận chung kết World Cup.

Dù không thể bảo vệ thành công chức vô địch, Messi cũng đã có một mùa World Cup thành công, lập nên hàng loạt kỷ lục cá nhân ấn tượng. Anh và đồng đội đã cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu mãn nhãn, nghẹt thở ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới.