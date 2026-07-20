Biểu cảm của Messi khi Enzo bị đuổi khỏi sân

Ở những phút "nước sôi lửa bỏng" cuối trận chung kết, pha phạm lỗi của Enzo Fernandez khiến anh phải rời sân, đẩy Argentina vào thế thiếu người.

Rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha diễn ra trên sân MetLife (Mỹ), thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ toàn cầu.

Khi màn so tài trôi về những phút thi đấu chính thức cuối cùng, Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống phạm lỗi với Pau Cubarsi và bị truất quyền thi đấu.

Messi và nhiều cầu thủ Argentina nhanh chóng tiến về chỗ trọng tài để tìm hiểu tình hình và trao đổi. Trong khoảnh khắc, máy quay ghi lại biểu cảm của siêu sao số 10 trước sai lầm của đàn em. Gương mặt anh hiện vẻ lo lắng, nhất là khi trận đấu đang ở những phút cuối và nhà đương kim vô địch đang chịu nhiều sức ép từ phía Tây Ban Nha.

Cuối cùng, Enzo đành chịu phán quyết từ trọng tài, Argentina chỉ còn 10 người trên sân.

Messi lo lắng khi đồng đội phạm lỗi phải rời sân.

Đáng chú ý, trong lúc cầu thủ hai bên tranh luận, Messi tìm đến trọng tài chính Slavko Vincic, cho rằng Cucurella dùng tay che miệng khi trao đổi. Điều này có thể khiến cầu thủ Tây Ban Nha phải rời sân vì vi phạm quy định.

Tuy nhiên, trọng tài chính không công nhận, cho rằng Cucurella chưa có hành vi che miệng phạm luật. Máy quay trước đó cũng ghi lại cảnh chân sút Tây Ban Nha chỉ đưa ngón tay lên miệng trong khoảnh khắc, chưa đủ để phạm luật.

Với lợi thế hơn người, Tây Ban Nha liên tục gia tăng sức ép lên khung thành của Argentina sau đó. Tuy nhiên, thủ môn Emiliano Martinez vẫn thể hiện sự xuất sắc, có hàng loạt pha cứu thua cho đội nhà.