Barron Trump gây chú ý tại chung kết World Cup

Ít khi xuất hiện trước công chúng, Barron Trump bất ngờ có mặt cùng cha mẹ tại chung kết World Cup 2026 giữa tuyển Tây Ban Nha và Argentina.

Barron Trump xuất hiện nổi bật tại trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Frank Gunn/The Canadian Press.

Barron (20 tuổi) nổi bật với chiều cao 2,06 m, đứng vượt hẳn cha mẹ khi xuất hiện trong khu vực khán đài VIP cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của cha mình, Barron mới chỉ có một lần xuất hiện công khai tại Nhà Trắng, khi tham dự sự kiện UFC Freedom 250 được tổ chức trên bãi cỏ Nhà Trắng vào giữa tháng 6.

Anh cũng có mặt tại lễ nhậm chức của ông Trump ở Điện Capitol hồi tháng 1/2025 và bài phát biểu Thông điệp Liên bang vào tháng 2/2026, gây chú ý vì chiều cao vượt trội so với các CEO công nghệ và nhiều chính trị gia.

Những đoạn video do cháu gái Kai Trump (19 tuổi) chia sẻ cho thấy Barron tỏ ra rất thoải mái và thích thú trong đêm UFC. Nam sinh viên Đại học New York còn được ghi lại cảnh chào hỏi nhiều khách mời tại sự kiện, trong đó có cựu danh thủ kiêm bình luận viên World Cup Zlatan Ibrahimovic.

Gia đình ông Trump là những khán giả đặc biệt tại trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Mùa thu năm ngoái, khi siêu sao Cristiano Ronaldo tới thăm Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng nhắc đến Barron trong cuộc trò chuyện công khai giữa hai người.

Trong bữa tối với Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodriguez, ông Trump cho biết Barron là "một fan lớn của Ronaldo" và rất vui khi có dịp giới thiệu con trai mình với siêu sao người Bồ Đào Nha.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của CBS năm 2019, ông Trump còn từng chia sẻ rằng Barron "chơi bóng đá rất nhiều" và "rất thích môn thể thao này". Tuy nhiên, ông cho rằng môn thể thao này quá nguy hiểm nên không muốn khuyến khích con trai theo đuổi.

Tại tiệc Giáng sinh ở Nhà Trắng năm 2018, Barron cũng từng được chụp ảnh cùng huyền thoại bóng đá Anh Wayne Rooney, khi đó đang thi đấu cho CLB DC United tại giải MLS. Rooney đã nhận được lời mời đặc biệt từ gia đình Trump để tham dự sự kiện này.