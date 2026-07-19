Hình ảnh kỳ lạ trong trận tranh hạng 3 điên rồ của World Cup

Không chỉ có 10 bàn thắng, trận Anh thắng Pháp 6-4 còn xuất hiện hàng loạt hình ảnh hiếm thấy như Mbappe cười với HLV tuyển Anh khi bị dẫn 0-4 và trọng tài bị chuột rút.

Mbappe thoải mái trò chuyện với HLV Anh Thomas Tuchel khi đội nhà đang thua 0-4.

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Pháp tại sân Hard Rock (Miami, Mỹ) được xem là một trong những trận đấu điên rồ nhất lịch sử giải đấu. "Tam sư" dẫn tới 4-0 chỉ sau hiệp một nhờ các pha lập công của Declan Rice, Ezri Konsa và cú đúp của Bukayo Saka. Tuy nhiên, Pháp vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ với cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Bradley Barcola và Ousmane Dembele, trước khi Saka hoàn tất hat-trick từ chấm phạt đền và Jude Bellingham ấn định chiến thắng 6-4 ở phút 98.

Không chỉ có màn rượt đuổi tỷ số với 10 bàn thắng, trận đấu còn chứng kiến hàng loạt cột mốc đáng nhớ. Mbappe ghi 10 bàn tại World Cup 2026 để giành danh hiệu Vua phá lưới, đồng thời nâng tổng số bàn thắng ở các kỳ World Cup lên 22, vượt kỷ lục 21 bàn của Lionel Messi. Trong khi đó, Michael Olise có hai pha kiến tạo, nâng tổng số đường chuyền thành bàn lên 7, thiết lập kỷ lục mới trong một kỳ World Cup.

Bên cạnh cơn mưa bàn thắng và những kỷ lục, trận đấu còn để lại dấu ấn bởi nhiều hình ảnh hiếm thấy trên sân cỏ.

Ngay khi hiệp một khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về tuyển Anh, máy quay bắt được cảnh Kylian Mbappe vừa bước vào đường hầm vừa tươi cười, trò chuyện với HLV Thomas Tuchel của đối thủ. Hình ảnh đội trưởng tuyển Pháp cười thoải mái giữa lúc đội nhà trải qua 45 phút tệ nhất nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít CĐV cho rằng thái độ của Mbappe không phù hợp với bối cảnh tuyển Pháp đang đứng trước nguy cơ nhận thất bại nặng nề.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng đó chỉ là cuộc trò chuyện xã giao giữa hai nhân vật vốn có mối quan hệ tốt. Sau giờ nghỉ, Mbappe cũng đáp trả bằng màn trình diễn bùng nổ với cú đúp, giúp Pháp có lúc rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5, dù cuối cùng vẫn thất bại.

Hình ảnh Rayan Cherki thành chủ đề chế ảnh.

Một hình ảnh khác cũng hiếm khi xuất hiện ở sân chơi đỉnh cao là việc trọng tài chính bị chuột rút trong hiệp hai. Với tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao bởi những đợt tấn công ăn miếng trả miếng liên tiếp, vị vua áo đen phải tạm dừng trận đấu trong ít phút để được chăm sóc y tế trước khi tiếp tục điều khiển trận đấu. Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội bởi rất ít khi trọng tài gặp vấn đề thể lực ngay trong một trận đấu World Cup.

Hình ảnh Rayan Cherki của tuyển Pháp nằm dài thẩn thờ phía trước hàng ghế dự bị khi Pháp bám đuổi Anh với tỷ số 3-4 cũng trở thành meme (ảnh chế) viral sau trận. "Đây là tôi khi chứng kiến những điều điên rồ vừa xảy ra", một người dùng X bình luận về ảnh này.

Từ màn ngược dòng bất thành của tuyển Pháp, các kỷ lục của Mbappe và Olise cho đến nụ cười gây tranh cãi của đội trưởng "Les Bleus", việc trọng tài bị chuột rút hay ảnh chế sau trận, cuộc đối đầu tại Miami đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một trận tranh hạng ba thông thường. Nó để lại hàng loạt khoảnh khắc "vô tiền khoáng hậu", góp phần biến màn so tài Anh - Pháp thành một trong những trận đấu đáng nhớ nhất World Cup 2026.