Cầu thủ Argentina xô mạnh đồng đội vào người Bellingham

Khoảnh khắc kỳ lạ trong chiến thắng 2-1 của Argentina trước Anh ở bán kết World Cup 2026 lan truyền trên mạng xã hội, thu hút gần 3 triệu lượt xem.

Khoảnh khắc Romero đẩy Enzo vào người Bellingham Ở một tình huống tranh chấp khiến Messi ngã xuống sân, các cầu thủ Anh và Argentina lao vào cãi vã. Romero bất ngờ đẩy mạnh đồng đội Enzo Fernandez vào người ngôi sao "Tam sư" Jude Bellingham.

Vài ngày sau màn lội ngược dòng ngoạn mục của Argentina trước Anh để giành tấm vé vào chung kết World Cup 2026, các cổ động viên vẫn liên tục chia sẻ khoảnh khắc ghi lại trong trận đấu.

Trên mạng xã hội X, một tài khoản đăng tải đoạn video kèm lời bình bằng tiếng Tây Ban Nha: "Cuti đẩy Enzo để va chạm với Bellingham vì anh ấy đang lĩnh một thẻ vàng rồi. Trong khi đó, Messi vẫn đang nằm dưới sân".

Tình huống căng thẳng này xảy ra sau khi Lionel Messi bị phạm lỗi và nằm trên sân, các cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi. Jude Bellingham trở thành tâm điểm khi lời qua tiếng lại với dàn sao Argentina.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý lại là phản ứng của Cristian Romero. Trung vệ mang biệt danh "Cuti" dường như cố tình dùng tay đẩy đồng đội Enzo Fernandez về phía Bellingham thay vì tự mình lao vào. Cú va chạm bất ngờ khiến Enzo giật mình, quay lại nhìn Romero với vẻ mặt kinh ngạc.

Nhiều fan bóng đá cho rằng Romero cố tình tránh trực tiếp va chạm bởi anh đã phải nhận một thẻ vàng trước đó. Nếu tiếp tục có hành vi quá khích, đội trưởng của Tottenham hoàn toàn có nguy cơ nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Trong số hàng nghìn bình luận, không ít người nhận xét Romero vừa "tinh quái" vừa tỉnh táo trong tình huống hỗn loạn. Số khác chỉ ra sự tương phản hài hước khi mọi cầu thủ lao vào đối đầu còn Messi vẫn nằm dưới sân sau pha phạm lỗi.

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, niềm vui của Messi và đồng đội, cùng người hâm mộ Argentina không thể kìm nén. Kể từ World Cup 2022, "Albiceleste" đã hai kỳ liên tiếp góp mặt ở trận chung kết, khẳng định vị thế của một thế lực hàng đầu bóng đá thế giới.

Trái lại, nỗi buồn lại phủ bóng lên dàn sao "Tam sư" khi giấc mơ 60 năm vẫn chưa thể thành hiện thực. Họ đã có bàn mở tỷ số trước đối thủ, nhưng gục ngã chóng vánh chỉ sau 10 phút cuối trận. Trong phút mất bình tĩnh, Jude Bellingham tiến đến và vung tay tát vào phía sau đầu Valentín Barco - cầu thủ dự bị của Argentina. Hành động này khiến fan của tiền đạo này không khỏi thất vọng.

Cựu chủ tịch Tổ chức Trọng tài Chuyên nghiệp Anh (PGMOL) và cựu trọng tài FIFA, Keith Hackett, trả lời độc quyền với Football Insider: "Hành động của Jude Bellingham là bốc đồng và ngớ ngẩn, và cậu ta hoàn toàn có thể bị phạt tiền hoặc cấm thi đấu. Tuy nhiên, cậu ta cũng có thể may mắn và ban kỷ luật quyết định không có hành động nào".

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