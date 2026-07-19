4 lần tuyển Pháp nhận bàn thua, máy quay đều lia tới Mbappe

Thủ quân tuyển Pháp trở thành mục tiêu của ống kính khi "Les Bleus" liên tục phải nhận bàn thua trong trận tranh hạng 3 với tuyển Anh.

Thủ quân tuyển Pháp bất lực trong hiệp 1 trận tranh hạng 3 với Anh.

Rạng sáng 19/7, tuyển Pháp gặp Anh trong trận tranh hạng 3 World Cup 2026 sau thất bại nặng nề trước Tây Ban Nha ở bán kết.

Ngay ở phút thứ 3, "Tam Sư" gây bất ngờ khi nhanh chóng có bàn mở tỷ số trước nhà đương kim á quân. Cách biệt được nhân đôi ngay ở phút thứ 19 với pha bật cao đánh đầu của trung vệ Konsa.

Như thể chưa đủ khiến khán giả trên sân Hard Rock ở Miami (Mỹ) và người xem truyền hình bất ngờ, tuyển Anh tiếp tục có thêm bàn thắng vào phút 37 và 45+1. "Tam Sư" dường như nhấn chìm Pháp trong hiệp 1 với những phút chơi thăng hoa.

Đáng chú ý, mỗi khi tuyển Anh có bàn thắng, máy quay đều lia tới vị trí của Mbappe. Biểu cảm của thủ quân "Les Bleus" đi từ cười trừ, bình tĩnh đến thẫn thờ trước các diễn biến trên sân.

Mbappe trở thành mục tiêu của máy quay sau mỗi bàn thắng của Anh.

Loạt biểu cảm của chân sút sinh năm 1998 cũng nhanh chóng được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Trong hiệp 1, trong khi hàng thủ của Pháp chơi hời hợt, rệu rã, Mbappe cũng không có nhiều cơ hội, sự phối hợp đúng lúc từ đồng đội để tạo nên khác biệt.

Tuy nhiên ngay khi bước vào hiệp 2, với 4 sự thay đổi người, Pháp đã dần lấy lại tinh thần với liên tiếp 3 bàn thắng. Bản thân Mbappe cũng có cho mình 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, nâng tổng số bàn thắng của anh ở World Cup năm nay lên 10 và tạm vươn lên vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.