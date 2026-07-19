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Đời sống

Fan tiếc cho Olise

  • Chủ nhật, 19/7/2026 06:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kết thúc hành trình tại World Cup, Olise khiến fan tiếc nuối khi vẫn "vô duyên" với bàn thắng.

Olise thất vọng khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn.

Rạng sáng 19/7, trong trận đấu tranh hạng 3 trước Anh tại World Cup, Michale Olise đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn để giúp Pháp rút ngắn tỷ số.

Ngôi sao số 11 là người kiến tạo giúp Kylian Mbappe ghi cú đúp ở phút 48 và 66 của trận đấu. Tuy nhiên, cầu thủ thuộc CLB Bayern vẫn "vô duyên" với bàn thắng.

Phút thứ 82, Olise bày tỏ tiếc nuối khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Pha phối hợp tuyệt vời trong vòng cấm giữa Olise và Dembele, như một trận bóng đá 5 người giữa các tiền đạo người Pháp, nhưng cú dứt điểm lại thiếu chính xác. Olise, và sau đó là trọng tài, được chăm sóc y tế vì chuột rút.

Thất bại 4-6 của Pháp trước tuyển Anh, khép lại hành trình World Cup cũng chấm dứt hy vọng ghi bàn của Olise tại giải đấu năm nay. Dù liên tục thể hiện phong độ thi đấu tốt, cầu thủ sinh năm 2001 "trắng tay" bàn thắng, để lại tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

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Olise không có bàn thắng nào tại World Cup 2026.

Trên các diễn đàn, khoảnh khắc thất vọng của Olise được fan chia sẻ. "Sao ghi một bàn thắng lại khó với Olise đến thế", "Đúng là quá vô duyên với bàn thắng", "Tiếc cho Olise" - người hâm mộ bày tỏ.

Dù không ghi bàn, cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich vẫn tạo dấu ấn lớn bằng khả năng kiến tạo, kết nối lối chơi và giúp hàng công Pháp vận hành biến hóa hơn. Olise được truyền thông Pháp đánh giá là một trong những cầu thủ nổi bật nhất World Cup nhờ vai trò sáng tạo trong lối chơi của đội tuyển.

Theo Marca, nhiều phóng viên theo sát tuyển Pháp cho rằng Olise là nhân tố làm thay đổi cách chơi của đội bóng. Anh được sử dụng như một số 10, hoạt động phía sau Kylian Mbappe và tạo ra sự liên kết hiệu quả với các mũi tấn công như Mbappe, Ousmane Dembele hay Desire Doue.

Tờ L’Equipe gọi Olise là "một huyền thoại đang hình thành". Một số cựu danh thủ và chuyên gia theo dõi World Cup, trong đó có Thierry Henry và Zlatan Ibrahimovic, cũng dành nhiều lời khen cho cầu thủ 24 tuổi.

Bên cạnh dấu ấn chuyên môn, Olise còn khiến người hâm mộ chú ý bởi phong cách cá nhân rất riêng. Khác với phần lớn các ngôi sao bóng đá hiện nay, cầu thủ 24 tuổi không bị ràng buộc bởi bất kỳ hợp đồng tài trợ giày thi đấu nào.

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