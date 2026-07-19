Hai pha bóng khiến cầu thủ Pháp bẽ mặt trước tuyển Anh

Marcus Rashford đã khiến mạng xã hội bùng nổ khi có pha xử lý khiến Warren Zaire-Emery bẽ bàng trong trận tranh hạng ba World Cup giữa tuyển Anh và tuyển Pháp.

Marcus Rashford có pha xử lý đẹp mắt trước cầu thủ Pháp.

Trong trận đấu tranh hạng ba World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Pháp vào rạng sáng 19/7, "Tam Sư" là đội nhập cuộc tốt hơn khi sớm có bàn thắng trước "Les Bleus".

Trong bầu không khí hưng phấn, Marcus Rashford thi đấu đầy tự tin và khiến tiền vệ trẻ Zaire-Emery xoay như chong chóng.

Tiền đạo người Anh thực hiện pha xâu kim đầy táo bạo qua chân ngôi sao của Paris Saint-Germain, trước khi tung cú sút cực mạnh buộc thủ môn Mike Maignan phải trổ tài cản phá.

Ngay sau tình huống này, người hâm mộ Anh đồng loạt tràn lên mạng xã hội để bình luận.

"Marcus Rashford vừa xâu kim Zaire-Emery bằng một pha xử lý đẹp đẹp. Quá đỉnh", "Rashford vừa kết thúc sự nghiệp của Zaire-Emery", "Pha xâu kim nhục nhã nhất giải đấu! Tội nghiệp Zaire-Emery" hay "Rashford hút cạn linh hồn của Zaire-Emery" là những bình luận thích thú của fan tuyển Anh.

Pháp và Anh cống hiến một trận tranh hạng ba với 10 bàn thắng. Ảnh: Reuters.

Trong hiệp 1, tuyển Anh khiến nhà đương kim á quân khốn đốn khi ghi tới 4 bàn thắng trên sân Hard Rock ở Miami (Mỹ). Mbappe và đồng đội bị đánh giá chơi rệu rã, mất tinh thần sau thất bại trước Tây Ban Nha ở trận bán kết trước đó.

Khi bước vào hiệp 2, Pháp lấy lại thế trận khi nhanh chóng có bàn rút ngắn tỷ số. Trận đấu thực sự bước vào giai đoạn hấp dẫn khi hai đội liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương.

Đặc biệt, Mbappe cũng kịp có cho mình bàn thắng, chính thức vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 10 bàn tại World Cup 2026. Tuy nhiên, chính anh cũng khiến nhiều người hâm mộ khó hiểu với một pha giật gót, biểu diễn không cần thiết trong một tình huống, dẫn tới bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc.

Kết thúc trận đấu, Pháp không thể lội ngược dòng và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 4-6. Hai đội đã cống hiến một màn đối đầu với cơn mưa bàn thắng, có nhiều pha tấn công đẹp mắt.