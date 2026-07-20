Enzo Fernandez khiến CĐV Argentina phẫn nộ

Bị truất quyền thi đấu sau thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup 2026, chân sút Argentina đang trở thành tâm điểm chỉ trích của nhiều dân mạng.

Enzo Fernandez nhận hai thẻ vàng trong trận chung kết, đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ và phải rời sân. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 20/7, Argentina không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup khi gục ngã trước Tây Ban Nha trong trận chung kết trên sân MetLife (Mỹ). Sau 120 phút thi đấu, "La Albiceleste" phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1.

Một trong những tình huống được xem là bước ngoặt dẫn đến kết quả này là khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 90+3. Chỉ còn 10 người, Argentina chỉ còn biết lùi sâu chịu trận trước các đợt tấn công dồn dập của đối thủ.

Cuối cùng, bàn thắng đến với Tây Ban Nha ở phút thứ 106, sau cú bắt volley xuất sắc của Ferran Torres. Ngay sau trận đấu, nhiều người đã tràn vào trang cá nhân của Enzo và để lại bình luận phẫn nộ, mỉa mai dưới bài đăng gần nhất của anh.

Enzo nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Pau Cubarsi. Ảnh: Brian Snyder/Reuters.

"Làm cái gì vậy trời, thẻ đỏ rồi đấy", một tài khoản bức xúc ngay khi trận đấu còn chưa kết thúc.

"Giải nghệ rồi chuyển sang đánh MMA đi anh bạn", một người khác mỉa mai.

Một dân mạng cảm thán: "Không thể tin nổi, bị truất quyền thi đấu trong trận chung kết World Cup".

Trong khi đó, một số cổ động viên Tây Ban Nha để lại gửi lời cảm ơn Enzo, cho rằng pha phạm lỗi của anh đã phần nào giúp sức cho chiến thắng của "La Roja".

Ngoài lợi thế chơi hơn người, Tây Ban Nha cũng cho thấy một màn trình diễn xuất sắc trong trận chung kết rạng sáng 20/7 để đem về chức vô địch. Yamal và đồng đội liên tục tung ra các cú dứt điểm đe dọa khung thành đối phương hay tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm trước một Argentina bế tắc.

Trong lần xuất hiện được cho là cuối cùng trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, Lionel Messi chiến đấu kiên cường, nhưng không thể chống đỡ trước một “La Roja” quá trẻ trung và giàu năng lượng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một trận chung kết World Cup, một đội bóng rơi vào thế bị áp đảo đến vậy.