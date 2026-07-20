Em trai Yamal lại khiến cả cõi mạng mê mẩn

Khi Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026, em trai 4 tuổi của Lamine Yamal mới là nhân vật khiến mạng xã hội bùng nổ với màn ăn mừng đáng yêu trên sân sau trận chung kết.

Em trai 4 tuổi của Yamal đốn tin dân mạng Rạng sáng 20/7, Keyne có nhiều khoảnh khắc dễ thương khi xuống sân ăn mừng với anh trai sau khi Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026.

Rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), Keyne lại gây chú ý trên mạng xã hội với màn ăn mừng sau chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Argentina ở trận chung kết.

Mặc chiếc áo tuyển Tây Ban Nha in số 19 của anh trai và tên riêng "Keyne" phía sau lưng, cậu bé chạy xuống sân MetLife rồi lao thẳng vào vòng tay của Yamal. Ngôi sao Tây Ban Nha vui vẻ ôm lấy em, bế Keyne lên cao trước khi nhẹ nhàng đặt cậu xuống sân và đội cho em chiếc mũ bóng chày màu đỏ có chữ "Lamine".

Và đó chưa phải chiếc mũ duy nhất Keyne thử trong ngày Tây Ban Nha vô địch. Một cảnh sát bang New Jersey còn tháo mũ của mình cho cậu bé đội thử trước khi Keyne lịch sự trả lại.

Với Keyne, đó là một trong những khoảnh khắc của hành trình World Cup đáng nhớ, nơi em nhiều lần xuất hiện trên màn hình lớn sân vận động và trong hàng chục bức ảnh được các hãng tin trên khắp thế giới đăng tải. Keyne thậm chí còn ghi bàn vào lưới đồng đội của anh trai là Nico Williams trong một buổi khởi động trước trận.

"Tâm điểm lớn nhất của giải đấu lần này không phải vận động viên, bàn thắng hay chiếc cúp vô địch. Đó là Keyne, cậu em của Lamine Yamal, người đang chinh phục World Cup bằng những khoảnh khắc hài hước", tạp chí Hola! của Tây Ban Nha viết đầu tháng này.

Keyne được truyền thông săn đón sau chiến thắng của Tây Ban Nha.

Ngôi sao nhí trên mạng xã hội

Chỉ cao chưa đầy một mét, Keyne nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng. Cậu bé đã "đốn tim" người hâm mộ trong suốt hành trình của Tây Ban Nha, được yêu mến ở khắp nơi trên thế giới.

Nhiều tờ báo còn gọi Keyne là "ngôi sao của World Cup 2026", "siêu sao trên khán đài của Tây Ban Nha" hay "nhân vật được yêu mến nhất giải đấu".

Độ nổi tiếng của Keyne bùng nổ sau chiến thắng của Tây Ban Nha trước Bỉ ở tứ kết, khi máy quay truyền hình bắt được cảnh cậu bé vẫy tay, mỉm cười với anh trai trên khán đài.

Keyne tiếp tục là tâm điểm mạng xã hội sau chiến thắng của Tây Ban Nha.

Dưới sân, Yamal bật cười khi nhìn thấy Keyne thè lưỡi trên màn hình lớn.

Những hình ảnh ấy lập tức lan truyền khắp mạng xã hội. Sau trận đấu, Yamal tiết lộ em trai đã báo trước kế hoạch này từ hôm trước.

"Tôi đang ở phòng trị liệu thì thằng bé gọi bằng điện thoại của mẹ và nói rằng ngày mai sẽ thè lưỡi trước máy quay. Vì thế khi nhìn thấy em trên màn hình, tôi cười không chịu nổi", Yamal kể.

Bảo bối trong lòng anh trai

Sinh tháng 9/2022, Keyne là con trai của mẹ Yamal, Sheila Ebana. Dù không chung cha, ngôi sao Barcelona vẫn nói đầy tình cảm về em trai sau khi được bầu là cầu thủ hay nhất trận ở vòng 1/16.

"Tôi xúc động khi thấy em trai mình hạnh phúc như vậy, cũng như khi thấy mẹ và bạn bè được sống cuộc sống mà họ luôn mơ ước. Em trai là tất cả đối với tôi. Tôi yêu nó vô cùng, cảm giác như đó là con trai mình vậy", anh nói.

Với những người theo dõi Yamal từ lâu, sự xuất hiện của Keyne không hề xa lạ. Cầu thủ 19 tuổi thường xuyên đăng video hai anh em nhảy TikTok cùng nhau, còn những đoạn clip cả hai chơi bóng trên sân trong lễ mừng chức vô địch La Liga của Barcelona mùa trước cũng từng lan truyền mạnh mẽ.

Cậu bé 4 tuổi nổi tiếng với những khoảnh khắc dễ thương tại World Cup.

Keyne còn xuất hiện trong các video hát quốc ca tại nhà, hò reo tên anh trai, đùa nghịch với linh vật khổng lồ của Barca và vui chơi cùng Nico Williams sau một trận đấu giữa Barcelona và Athletic Club. Gần đây, Yamal còn chia sẻ video anh và mẹ trên phố, đi dạo phía sau chiếc Mercedes điện đồ chơi do Keyne lái.

Khi dẫn người hâm mộ tham quan căn hộ cũ ở Barcelona vào cuối năm ngoái, Yamal tự hào khoe bức tượng caganer mô phỏng tư thế ngồi xổm của mình và nói đó là "món đồ Keyne thích nhất trong nhà". Đây là món đồ truyền thống nổi tiếng trong dịp Giáng sinh của xứ Catalonia.

Yamal, người từng đưa Keyne tới lễ trao Quả bóng vàng, cũng nhiều lần nói rằng anh muốn em trai có tuổi thơ mà bản thân chưa từng có. Màn ăn mừng "304" nổi tiếng của anh - ám chỉ mã bưu chính Rocafonda, khu lao động nghèo nơi anh lớn lên - là lời nhắc về cội nguồn của mình.

"Mẹ tôi sinh tôi khi mới 16 tuổi, đó mới là áp lực thật sự. Cha tôi phải ra đường mưu sinh để có thức ăn mang về nhà. Còn tôi chỉ cần đá bóng và làm người hâm mộ Tây Ban Nha vui", Yamal nói với đài Cadena SER.

Yamal luôn thể hiện tình yêu thương với em trai nhỏ.

Anh cũng chia sẻ trong một podcast năm ngoái: "Tôi lớn lên trong căn hộ mà bếp và phòng ngủ gần như là một. Vì vậy, khi thấy mẹ hạnh phúc và em trai có được tuổi thơ mà tôi từng mong muốn, đó là điều khiến tôi vui nhất".

Keyne cũng thường xuyên xuất hiện trên Instagram của mẹ, kể cả trong các bài đăng quảng cáo. Mới đây, Sheila Ebana đăng ảnh hai mẹ con tại một nhà hàng sushi ở Premia de Mar kèm dòng chữ: "Chủ nhật, sushi và những người thân yêu".

Con trai cả của bà Ebana cũng sở hữu những bức ảnh tuổi thơ đáng nhớ, nổi tiếng nhất là khoảnh khắc chụp cùng Lionel Messi năm 2007.

Theo đó, cha mẹ của Yamal từng tham gia một cuộc bốc thăm do báo Sport tổ chức. Những gia đình trúng giải sẽ được chụp ảnh em bé của mình cùng một cầu thủ Barcelona. Gia đình Yamal đã chiến thắng và được ghép với Messi.

Trong buổi chụp hình, Messi tắm cho Yamal 6 tháng tuổi rồi bế cậu bé quấn trong khăn tắm.

"Bức ảnh đó thật điên rồ. Khi ấy cậu ấy còn là em bé, còn giờ chúng tôi lại đối đầu nhau. Một bức ảnh quá kỳ lạ", Messi nói trước thềm trận chung kết.

Và biết đâu, nếu Messi 39 tuổi còn tiếp tục thi đấu thêm một thời gian nữa, anh có thể sẽ có ngày đối đầu với "ngôi sao mạng" còn lại của gia đình này: Keyne.