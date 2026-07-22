MrBeast cưới vợ

"Vua YouTube" MrBeast đã chính thức kết hôn với bạn gái lâu năm Thea Booysen trong hôn lễ riêng tư trên đảo Necker, chỉ có khoảng 70 người thân và bạn bè tham dự.

MrBeadst chính thức kết hôn với nhà sáng tạo nội dung Thea Booysen.

Ngôi sao YouTube MrBeast (tên thật Jimmy Donaldson, 28 tuổi) đã chính thức kết hôn với nhà sáng tạo nội dung Thea Booysen (28 tuổi) trong một hôn lễ riêng tư được tổ chức tại đảo Necker (Anh) của tỷ phú Richard Branson.

Đám cưới có sự tham dự của khoảng 70 người thân và bạn bè. Chuỗi hoạt động kéo dài suốt một tuần, bắt đầu từ ngày 14/7. Ngoài lễ cưới, các khách mời còn cùng nhau tham gia nhiều hoạt động như lướt ván diều, lặn ngắm san hô, cho vượn cáo và hồng hạc trên đảo ăn.

Sau nhiều ngày vui chơi, cặp đôi chính thức trao lời thề nguyện trong buổi lễ do một mục sư, đồng thời là bạn của gia đình, chủ trì, theo People.

Cô dâu diện váy cưới được thiết kế riêng bởi Nicole + Felicia Couture, trong khi chú rể mặc tuxedo của Ralph Lauren. Trang phục, kiểu tóc và trang điểm của cô dâu được chuẩn bị bởi nhiều chuyên gia, còn toàn bộ tuần lễ cưới do nhà tổ chức sự kiện nổi tiếng Marcy Blum lên kế hoạch.

Sau nghi thức thành hôn, hai vợ chồng bước vào tiệc cưới và có điệu nhảy đầu tiên trên nền ca khúc Die With a Smile của Lady Gaga và Bruno Mars. Buổi tối tiếp tục với màn trình diễn của ban nhạc sống trước khi các khách mời trở về ngôi nhà chính để tiếp tục tiệc.

Thea Booysen hài hước cho biết phần lớn hoạt động sau đó đều mang đậm màu sắc của những người yêu thích trò chơi trí tuệ, với các ván bài và trò chơi cờ bàn.

Thực đơn tiệc cưới gồm nhiều món ăn cao cấp như sushi, thịt bò Wagyu và các món hải sản. Chiếc bánh cưới được chọn có hương vị cà rốt - món yêu thích của cô dâu.

Dù là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng và có thu nhập cao nhất thế giới, MrBeast cho biết anh không muốn ngày trọng đại của mình trở thành tâm điểm truyền thông.

Vợ chồng MrBeast trong ngày vui.

Theo anh, ngoài nhiếp ảnh gia chụp cưới chuyên nghiệp, sẽ không có máy quay ghi hình trong lễ cưới vì cả hai mong muốn đây là dịp riêng tư để tận hưởng trọn vẹn thời gian bên gia đình và bạn bè.

Sau hôn lễ, Thea Booysen cho biết mọi thứ diễn ra còn tuyệt vời hơn những gì cô tưởng tượng.

"Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng mọi thứ giống như thiên đường vậy. Chúng tôi rất hạnh phúc và cảm nhận được rất nhiều tình yêu. Vì cả hai đều bận rộn nên hiếm khi có dịp gặp đầy đủ người thân và bạn bè. Việc mọi người cùng có mặt ở một nơi khiến khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt", cô chia sẻ.

Cặp đôi cho biết muốn duy trì truyền thống dành một tuần mỗi năm để mời gia đình và bạn bè tụ họp, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới.

Nói về cuộc sống sau khi kết hôn, Thea cho rằng lễ cưới chỉ là sự xác nhận chính thức cho mối quan hệ mà cả hai đã hướng tới từ khi bắt đầu hẹn hò.

"Điều khác biệt duy nhất là bây giờ mọi người đều biết chúng tôi đã kết hôn. Sau đó, chúng tôi vẫn sẽ trở về ngôi nhà của mình, ở bên những chú chó, mèo và tiếp tục những hành trình mới", cô nói.

Hôn lễ của MrBeast diễn ra kín đáo, không có máy quay.

MrBeast và Thea Booysen, một game thủ kiêm nhà sáng tạo nội dung đến từ Nam Phi, gặp nhau lần đầu vào năm 2022 khi anh đến quốc gia này. Trong chuyến đi, cả hai được một người bạn chung giới thiệu tại bữa tối.

Nhớ lại lần đầu gặp mặt, Thea Booysen cho biết cô bất ngờ vì MrBeast rất gần gũi và thông minh.

"Tôi từng nghĩ các YouTuber chỉ là hình ảnh họ xây dựng trên mạng. Nhưng khi gặp Jimmy, tôi nhận ra anh ấy là một người rất tốt và hoàn toàn không tỏ ra kiêu ngạo", cô chia sẻ.

Về phía mình, MrBeast cho biết cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung nhờ cùng yêu thích việc học hỏi. Sau khi trở về Mỹ, anh chủ động nhắn tin cho Thea trên nền tảng X. Khoảng một tháng sau, họ bắt đầu yêu xa và thường xuyên sắp xếp thời gian để gặp nhau.

Cặp đôi lần đầu xuất hiện công khai tại lễ trao giải Kids' Choice Awards vào tháng 4/2022. Sau sự kiện, Thea gọi đây là một "đêm tuyệt vời" trong bài đăng trên Instagram.

Đến dịp Giáng sinh năm 2024, MrBeast cầu hôn bạn gái ngay tại nhà trước sự chứng kiến của hai bên gia đình.