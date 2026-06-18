MrBeast nhận nút 'Báo đen' độc nhất từ YouTube sau cột mốc lịch sử

YouTube thiết kế chiếc nút độc nhất vô nhị để trao tặng khi MrBeast trở thành người đầu tiên đạt mốc 500 triệu lượt theo dõi.

Ngày 12/6, MrBeast (tên thật Jimmy Donaldson) chính thức trở thành người sáng tạo nội dung đầu tiên trong lịch sử đạt 500 triệu người đăng ký trên YouTube.

Trước đây, YouTube chỉ có "mức trần" cao nhất là chiếc nút Kim Cương Đỏ (Red Diamond Play Button) dành cho nhà sáng tạo đạt 100 triệu đăng ký.

Để đánh dấu cột mốc chưa từng có này, giám đốc điều hành nền tảng, ông Neal Mohan, đã đích thân trao tặng Donaldson một nút 500M Play Button được thiết kế riêng.

"Chiếc cúp" độc đáo có phần đế màu bạc, được trang trí họa tiết kim cương lấy cảm hứng từ nút Kim cương biểu tượng của YouTube.

MrBeast có thêm "chiếc cúp" mới từ YouTube khi đạt dấu mốc chưa từng có. Ảnh: MrBeast/Instagram.

Thiết kế độc nhất vô nhị dành riêng cho "vua YouTube" được bao phủ bởi hình khối 3D logo Beast Panther (biểu tượng báo đen) của MrBeast, kết hợp các dấu ấn thương hiệu đặc trưng của anh, bao gồm chi tiết "nút play" pha lê màu xanh lam rực rỡ và phần đế được nhấn nhá màu đỏ.

"Chúc mừng MrBeast đã làm nên lịch sử khi trở thành người sáng tạo đầu tiên đạt 500 triệu người đăng ký trên YouTube! Thành tựu này là minh chứng cho những điều có thể đạt được khi người sáng tạo có tự do theo đuổi chính mình. Jimmy, bạn là một nhà sáng tạo tài ba, và chúng tôi rất tự hào được là một phần trong hành trình của bạn", Neal Mohan viết.

Vì các nút biểu tượng (Play Button) của YouTube trước đây chỉ có giới hạn ở mức 100 triệu người đăng ký, nền tảng đã phải tạo ra những thiết kế độc bản để tôn vinh các cột mốc mà MrBeast đạt được suốt những năm qua.

Không có tên gọi chính thức giống như các nút Bạc, Vàng, Kim Cương như truyền thống, người hâm mộ gọi "chiếc cúp" mới mà YouTube trao cho MrBeast là "nút 500 triệu" hay "nút Báo Đen" (Beast Panther Button).

Sau khi nhận món quà từ Mohan, Donaldson đã mang chiếc nút mới về căn phòng nơi anh trưng bày bộ sưu tập "Play Button" đạt được từ trước tới nay. "Đã cập nhật bức tường YouTube play", anh viết trên Instagram, thu hút 5 triệu lượt yêu thích.

Kỷ lục mới được MrBeast đạt được sau khoảng 1 một năm kể từ khi anh giành nút "Quái vật" với mốc 400 triệu người đăng ký hồi tháng 6/2025.

Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những nhà sáng tạo nội dung YouTube đời đầu đã truyền cảm hứng cho mình, dành sự tri ân với khán giả toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh rằng thành công của anh đã cho phép thực hiện các sáng kiến ​​từ thiện quy mô lớn và các dự án nội dung trên toàn thế giới.

MrBeast là một YouTuber, doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ, được biết đến với biệt danh "YouTuber giàu nhất thế giới". Anh bắt đầu làm nội dung từ khi còn rất trẻ, ban đầu tập trung vào nội dung về game và các video bình luận đơn giản.

Theo thời gian, anh làm mới kênh của mình với các thử thách có kinh phí cao, những pha mạo hiểm quy mô lớn và các chương trình tặng quà thu hút sự chú ý, từ đó nhanh chóng thu hút hàng trăm triệu khán giả toàn cầu.

Ngoài lĩnh vực giải trí, MrBeast còn được biết đến với các hoạt động từ thiện. Anh đã tài trợ cho các ngân hàng thực phẩm, xây dựng giếng nước ở các cộng đồng khó khăn thông qua các sáng kiến ​​như Beast Philanthropy, và tổ chức các chiến dịch từ thiện quy mô lớn.