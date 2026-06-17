Biểu cảm bất lực của Zidane khi con trai thành 'nạn nhân' của Messi

Zinedine Zidane trở thành tâm điểm trên khán đài khi máy quay ghi lại biểu cảm trầm ngâm của ông trong trận đấu mà con trai liên tiếp phải đối mặt với những pha dứt điểm từ Messi.

Zinedine Zidane với gương mặt trầm ngâm.

Đội tuyển Algeria nhận thất bại 0-3 trước Argentina ở trận ra quân bảng J World Cup 2026 sáng 17/6. Tuy nhiên, một trong những khoảnh khắc được người hâm mộ chia sẻ nhiều nhất sau trận lại đến từ khán đài, nơi huyền thoại Zinedine Zidane lặng lẽ theo dõi con trai mình thi đấu.

Luca Zidane, thủ môn bắt chính của Algeria, có lần đầu tiên góp mặt tại World Cup nhưng phải đối mặt với thử thách cực đại mang tên Lionel Messi. Ngôi sao Argentina ghi cả 3 bàn thắng, mang về chiến thắng thuyết phục cho nhà đương kim vô địch thế giới.

Sau khi Messi nâng tỷ số lên 2-0 từ pha đá bồi cận thành, máy quay truyền hình lập tức hướng lên khán đài. Zinedine Zidane xuất hiện với vẻ mặt trầm ngâm, lặng lẽ theo dõi diễn biến trên sân. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trong trận đấu, Luca Zidane nhiều lần phải làm việc vất vả trước sức ép từ hàng công Argentina. Thủ môn 28 tuổi không thể cản phá hai cú dứt điểm uy lực của Messi ở bàn mở tỷ số và bàn thắng ấn định chiến thắng. Ở pha lập công thứ hai, Luca không thể bắt dính cú sút của Alexis Mac Allister, tạo cơ hội để đội trưởng Argentina lao vào đá bồi thành công.

Dù phải vào lưới nhặt bóng 3 lần, Luca vẫn có một số tình huống cứu thua đáng chú ý, trong đó có pha cản phá cú dứt điểm đối mặt của Messi và những lần từ chối cơ hội ghi bàn của Lautaro Martinez.

Ống kính truyền hình bắt gặp Chủ tịch FIFA ngồi trên khán đài VIP với ánh mắt chăm chú và nụ cười mãn nguyện.

Trên khán đài VIP, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng được máy quay ghi lại những lần chăm chú theo dõi trận đấu với vẻ mặt hài lòng.

Theo thống kê từ Sofascore, Luca Zidane được chấm 6,3 điểm. Dù trải qua trận đấu khó khăn, đây vẫn là dấu mốc đáng nhớ với thủ thành sinh năm 1998 trong lần đầu xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Là con trai của huyền thoại Zinedine Zidane, Luca Zidane trưởng thành trong môi trường bóng đá đỉnh cao tại Real Madrid. Bên cạnh những lợi thế từ sự dìu dắt của cha, thủ môn sinh năm 1998 cũng thường xuyên chịu áp lực từ những kỳ vọng gắn với một trong những danh thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Anh từng khoác áo các đội trẻ Pháp trước khi quyết định đại diện cho Algeria ở cấp độ đội tuyển quốc gia.