Messi bật khóc

Hình ảnh Lionel Messi lau nước mắt bằng áo đấu nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong trận gặp Algeria tại FIFA World Cup 2026.

Hình ảnh được cho là Messi dùng áo lau nước mắt sau khi ghi bàn.

Trong cuộc đối đầu giữa Argentina và Algeria tại FIFA World Cup 2026 ngày 17/6, Lionel Messi trở thành tâm điểm khi ghi bàn thắng mở tỷ số và có khoảnh khắc xúc động ngay trên sân.

Phút 17, tiền vệ Rodrigo De Paul thực hiện đường chuyền xuyên tuyến chính xác để đưa bóng đến vị trí của Messi. Nhận bóng ở khu vực cuối sân, thủ quân Argentina xoay người hướng về khung thành rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc cao bên phải, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Sau pha lập công, ngôi sao sinh năm 1987 ăn mừng đầy phấn khích. Anh thực hiện động tác quen thuộc với hai tay hướng lên bầu trời. Tuy nhiên, hình ảnh từ truyền hình sau đó cho thấy chân sút này rơi vào trạng thái nghẹn ngào.

Theo Sportstar, máy quay ghi lại khoảnh khắc Messi dùng áo đấu lau mặt. Cầu thủ 38 tuổi được cho là đã bật khóc vì xúc động sau bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Argentina.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Messi cũng từng xuất hiện với vẻ mặt đầy cảm xúc trong buổi tập cuối cùng của đội tuyển trên sân nhà.

Khoảnh khắc nghẹn ngào của siêu sao bóng đá nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên cho rằng đây có thể là một trong những kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của huyền thoại người Argentina.

World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt với Lionel Messi. Đây là lần thứ sáu anh tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Ở tuổi 38, thủ quân Argentina được xem đang bước vào những chương cuối của sự nghiệp quốc tế. Sau khi hoàn tất giấc mơ vô địch World Cup tại Qatar năm 2022, Messi trở lại Bắc Mỹ với mục tiêu bảo vệ ngôi vương cùng Argentina.