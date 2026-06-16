'Người hùng' Cape Verde làm điều không tưởng tại World Cup 2026

Sau màn thể hiện xuất thần trước Tây Ban Nha ở trận vòng bảng World Cup 2026, thủ môn Vozinha tăng lượt theo dõi "chóng mặt" trên Instagram, từ khoảng 40.000 lên hơn 7 triệu.

Thủ môn Vozinha bật khóc sau trận đối đầu với Tây Ban Nha tối 15/6. Ảnh: FIFA.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, tài khoản Instagram của thủ môn Vozinha tăng từ khoảng 40.000 người theo dõi lên 7,4 triệu (tính đến 20h30 tối 16/6, giờ Việt Nam), giúp anh trở thành một trong những hiện tượng mạng xã hội đáng chú ý nhất tại vòng bảng World Cup 2026, theo USA Today.

Sự bùng nổ bắt đầu sau trận đấu giữa Cape Verde và Tây Ban Nha tối 15/6. Trong lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường World Cup, đội tuyển Cape Verde gây bất ngờ khi cầm hòa đối thủ xếp hạng 2 thế giới, hơn mình những 65 bậc. Vozinha trở thành tâm điểm nhờ màn trình diễn xuất thần trước khung thành.

Thủ môn 40 tuổi thực hiện 7 pha cứu thua trong suốt 90 phút thi đấu. Anh giữ sạch lưới trước hàng công của Tây Ban Nha và góp công lớn giúp Cape Verde giành điểm trong trận ra quân lịch sử.

Tuy nhiên, điều khiến tên tuổi của Vozinha lan rộng trên mạng xã hội không chỉ đến từ chuyên môn.

Sau tiếng còi mãn cuộc, hình ảnh thủ môn kỳ cựu bật khóc trên sân nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng. Theo Aljazeera, trong cuộc phỏng vấn sau trận, anh nhắc đến ông bà đã nuôi mình khôn lớn nhưng không còn sống để chứng kiến khoảnh khắc này. Mẹ của anh cũng không thể có mặt trên khán đài vì gặp trở ngại về visa.

Vozinha tăng lượt theo dõi trên Instagram chỉ sau một đêm. Ảnh: vozinha1.

Câu chuyện cùng cảm xúc chân thật giúp Vozinha nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ.

Theo ghi nhận, lượng người theo dõi Instagram của nam cầu thủ tăng từ khoảng 40.000 lên 7,4 triệu lượt sau 1 ngày. Từ một cầu thủ ít được biết đến, Vozinha nhanh chóng trở thành cái tên được tìm kiếm rộng rãi sau lượt trận đầu tiên của World Cup.

Sự gia tăng đột biến này đưa thủ môn 40 tuổi vào nhóm những cầu thủ có tốc độ tăng trưởng người theo dõi nhanh nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại, có thể mang về cho nam cầu thủ 25.000 USD /một bài đăng được tài trợ, theo HypeAuditor.

Trước World Cup 2026, Vozinha chủ yếu thi đấu ở các giải hạng dưới tại Bồ Đào Nha. Anh chưa từng sở hữu sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Giá trị chuyển nhượng của thủ môn này cũng ở mức khiêm tốn so với mặt bằng chung của các cầu thủ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sức hút của Vozinha được dự báo còn tiếp tục khi Cape Verde vẫn còn 2 trận đấu tại vòng bảng. Đội bóng châu Phi sẽ lần lượt gặp Uruguay và Saudi Arabia trong những ngày tới.