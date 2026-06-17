Bản đồ nhiệt của Messi gây choáng

Lập hat-trick trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria, Lionel Messi còn gây chú ý với bản đồ nhiệt gần như phủ kín mặt sân ở tuổi 38.

Thủ quân Lionel Messi trở thành tâm điểm trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria ở trận ra quân World Cup 2026. Không chỉ lập hat-trick giúp nhà đương kim vô địch khởi đầu thuận lợi, siêu sao 39 tuổi còn gây chú ý với khoảnh khắc rơi nước mắt sau bàn mở tỷ số cùng "bản đồ nhiệt" cho thấy phạm vi hoạt động gần như phủ kín mặt sân.

Dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, Messi vẫn thể hiện nguồn năng lượng dồi dào và sự hiện diện ở mọi điểm nóng trên hàng công Argentina. Hình ảnh này khiến nhiều người hâm mộ liên tưởng đến nhận xét nổi tiếng của bình luận viên Ray Hudson, người từng mô tả Messi "trơn tuột hơn cả một con lươn được phủ đầy Vaseline" để nói về khả năng rê bóng và thoát pressing của anh.

Bản đồ nhiệt gây chú ý của Messi. Ảnh: The Athletic.

Phút 17, từ đường chuyền xuyên tuyến của Rodrigo De Paul, Messi nhận bóng ở khu vực trung lộ, xoay người hướng về khung thành rồi thực hiện pha đi bóng trước khi tung cú sút vào góc cao bên phải, mở tỷ số cho Argentina. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp.

Sang hiệp hai, đội trưởng Argentina tiếp tục để lại dấu ấn. Phút 60, anh xuất hiện đúng lúc để đá bồi thành công sau khi cú sút xa của Alexis Mac Allister bị thủ môn Algeria cản phá. Đến phút 76, Messi hoàn tất cú hat-trick bằng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc thấp của khung thành.

Ngay sau bàn thắng mở tỷ số, Messi đã không giấu được cảm xúc khi bật khóc trên sân. Hình ảnh này nhanh chóng được truyền thông quốc tế và người hâm mộ chia sẻ rộng rãi.

Khi rời sân ở phút 80, chủ nhân 8 Quả bóng vàng nhận tràng pháo tay lớn từ các khán giả có mặt trên sân. Với ba pha lập công vào lưới Algeria, Messi nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 16, cân bằng thành tích của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Bản đồ nhiệt (heat map) là công cụ thống kê thường được sử dụng trong bóng đá để thể hiện khu vực hoạt động của cầu thủ trên sân. Những vùng có màu sắc đậm hơn cho thấy cầu thủ xuất hiện hoặc chạm bóng nhiều hơn.